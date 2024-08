Daniel Mastral, ex-satanista e escritor, morre aos 57 anos em São Paulo

A- A+

Aos 57 anos, Daniel Mastral, escritor paulistano e ex-satanista, foi encontrado morto no quintal de sua casa, na cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo, neste domingo (4).



Informações preliminares constatam que o escritor foi encontrado com um ferimento na cabeça. A Polícia Civil investiga o caso.



O Filho do Fogo

Autor de "O Filho do Fogo" (2000), obra composta por três volumes e que lhe deu notoriedade, Mastral, cujo nome é Marcelo Agostinho Ferreira, conta no livro experiências do tempo em que se colocava como satanista.

Além de seus escritos mais famosos, Daniel Mastral assinou outros 14 livros - "Guerreiros da Luz" e "Voz que Clama no Deserto", são alguns deles, publicados depois que ele se converteu ao Cristianismo.







Atuante como palestrante com temas como espiritualidade e temas ocultos, Mastral se apresentava como teólogo.

Em entrevista a podcasts e outros meios de comunicação, ele contava que havia tomado a decisão de deixar o satanismo depois que recebeu instruções para praticar um sacrifício humano.

Perda de filho e esposa

Em 2018, Daniel sofreu a perda do filho de 15 anos, Mikael Mastral. E em 2021, a esposa, a médica Isabela Mastral, morreu após um infarto.

Em seu canal no YouTube, que soma mais de 790 mil inscritos, Mastral compartilhava vivências acerca da perda do filho, entre outras temáticas.

Na descrição do canal, consta que o conteúdo é pensado para ajudar as pessoas a adquirir conhecimentos sobre diversos coneúdos.

Aqui você encontra conteúdo de estudo que te ajudam a se aprofundar no conhecimento dos cenários: Científico, histórico, geopolítico e espiritual Daniel Mastral fez parte de uma sociedade secreta por 8 anos e após uma experiência sobrenatural, teve o contexto de sua vida mudado. Atualmente usa suas redes sociais como um alerta sobre o que está por vir, baseado no que viu e aprendeu.

Em um dos últimos vídeos postados por Daniel, em junho, ele traz como tema "Madonna e o Ninho da Serpente":

