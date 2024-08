A- A+

fasceíte necrosante Homem morre após bactéria comedora de carne infectar pequeno corte durante as férias na Turquia Phillip Maile contraiu fasceíte necrosante ao entrar no mar com machucado

Um homem de 65 anos contraiu fasceíte necrosante, condição também conhecida como bactéria devoradora de carne, em uma viagem de férias na Turquia.



Durante um dos passeios, Phillip Maile escorregou e machucou a sua perna esquerda em uma tábua de madeira apodrecida, o que causou um pequeno corte.

Ele e sua esposa procuraram uma farmácia local, onde o britânico recebeu o conselho de continuar nadando normalmente.

— Todas as pessoas com quem falamos no hospital disseram que a infecção veio do mar — conta Charlotte Maile, filha de Phillip.

Em um curto período de tempo, a região machucada se tornou preta e azul. Após perceber a gravidade da situação, a família procurou ajuda médica. No hospital, recebeu o diagnóstico da doença causada por uma superbactéria.

A fasceíte necrosante é uma infecção agressiva no tecido subcutâneo, que se espalha rapidamente e é considerada grave. Uma das suas principais características é causar a necrose.

— Ele teve um pequeno arranhão que era minúsculo. Parecia um arranhão. Essa é a melhor maneira de descrever — Charlotte descreveu ao DailyMail.

Desta forma, os médicos amputaram sua perna esquerda acima do joelho, na tentativa de salvá-lo. Contudo, mesmo com a perna amputada, a presença da bactéria causou sepse (também conhecida como infecção generalizada), o que levou Phillip a óbito.

— Não quero que as pessoas fiquem com medo de entrar no mar porque é incrivelmente raro. No momento em que você tiver um pequeno corte ou uma ferida aberta que esteja lhe causando mais dor do que deveria, ignore tudo e vá para o hospital — alerta Charlotte.

Sintomas da fasceíte necrosante:

Os sintomas incluem:

Bolhas;

Febre;

Fadiga;

Dor pior do que o esperado com base no aspecto da ferida.



Veja também

Região Metropolitana do Recife Afogamento em Olinda: banhista se afoga em praia, é socorrido e morre a caminho de hospital