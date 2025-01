BBB 25: Daniele e Diego Hypolito têm o menor crescimento nas redes após anúncio de participantes

A- A+

Participantes do BBB 25 vinculados ao grupo Camarote — formado por pessoas famosas — são os que registraram o maior e o menor crescimento nas redes sociais desde que foram anunciados os nomes dos participantes do reality show, que estreia na TV Globo na próxima segunda-feira (13).

Os irmãos de ginastas Daniele e Diego Hypolito adquiriram, respectivamente, apenas 6,6 mil e 7 mil seguidores num intervalo de 12 horas.

Nesse mesmo período, a atriz Vitória Strada e a influenciadora digital Gracyanne Barbosa arrebanharam nada menos do que 100 mil seguidores a mais no Instagram, com ambas liderando a lista.

A seguir, confira quem mais ganhou seguidores entre os participantes da 25ª edição do BBB - Big Brother Brasil:

Vitória Strada: de 2,6 milhões de seguidores para 2,7 milhões de seguidores (aumento de 100 mil);

Gracyanne Barbosa: de 11,8 milhões para 11,9 milhões (aumento de 100 mil seguidores);

Aline Patriarca: de 274,5 mil seguidores para 372 mil seguidores (aumento de 97,5 mil seguidores);

João Gabriel Gemim: de 215,9 mil seguidores para 255 mil seguidores (aumento de 39,1 mil);

João Pedro Gemim: de 184,2 mil seguidores para 223 mil seguidores (aumento de 38,8 mil seguidores);

Arleane: de 59,8 mil seguidores para 93,8 mil seguidores (aumento de 34 mil seguidores);

Mateus Pires: de 8,6 mil seguidores para 40 mil seguidores (aumento de 31,4 mil);

Raissa: de 1,7 mil seguidores para 32,7 mil seguidores (aumento de 31 mil);

Eva Pacheco: de 15,5 mil seguidores para 39,1 mil seguidores (aumento de 23,6 mil seguidores);

Vinícius: de 7,3 mil seguidores para 29,2 mil seguidores (aumento de 21,9 mil seguidores);

Edy: de 1,1 mil seguidores para 22,4 mil seguidores (aumento de 21,3 mil);

Renata Saldanha: de 20,7 mil seguidores para 40,8 mil seguidores (aumento de 20,1 mil seguidores);

Thamiris: de 16,8 mil seguidores para 34,8 mil seguidores (aumento de 18 mil seguidores);

Vilma Nascimento: de 446 seguidores para 14,2 mil seguidores (aumento de 13,7 mil);

Camilla: de 7,7 mil seguidores para 21 mil seguidores (aumento de 13,3 mil seguidores);

Giovanna Jacobina: de 139,9 mil seguidores para 152 mil seguidores (aumento de 12,1 mil seguidores;

Marcelo: de 1,4 mil seguidores para 12,4 mil seguidores (aumento de 12 mil seguidores);

Gabriel Yoshimoto: de 3,7 mil seguidores para 14,6 mil seguidores (aumento de 10,9 mil seguidores);

Diogo Almeida: de 200,8 mil seguidores para 211 mil seguidores (aumento de 10,2 mil seguidores);

Maike: de 819 seguidores para 8,3 mil seguidores (aumento de 7,4 mil seguidores)

Diego Hypolito: de 723 mil seguidores para 730 mil seguidores (aumento de 7 mil seguidores);

Daniele Hypolito: de 532,4 mil seguidores para 539 mil seguidores (aumento de 6,6 mil seguidores)

A estreia da 25ª edição do reality está prevista para acontecer no dia 13 de janeiro, na TV Globo, às 22h25, após a transmissão da novela " Mania de você".

A lista de participantes do BBB 25 foi divulgada na última quinta-feira (9), durante o Big Day. A grande novidade deste ano é que as entradas acontecerão em duplas.

Elas foram apresentadas ao longo da programação da TV Globo, em flashes conduzidos por Tadeu Schmidt.

Quantos participantes vão entrar no BBB 25?

Foram anunciadas 11 duplas — e a novidade é que a 12ª será escolhida pelo público.

No "Mais você" de sexta-feira, serão anunciadas três concorrentes pela vaga final (dupla de mãe e filha; mãe e filho; e sogra e genro).

O resultado sai ao vivo, no dia 13 de janeiro, durante a estreia do programa, após "Mania de você".

Veja a lista de duplas participantes do BBB 25

Vitória Strada e Mateus (amigos)

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Camilla e Thamiris (irmãs)

Vinícius e Aline (amigos)

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Eva e Renata (amigas)

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Arleane e Marcelo (casal)

Gabriel e Maike (amigos)

Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos)

