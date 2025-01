BBB 25: Diego Hypólito falta a espetáculo em circo, enquanto Daniele pediu exoneração no RJ

A- A+

Já ventilados como participantes do “Big Brother Brasil” nos últimos dias, os irmãos Diego e Daniele Hypólito foram confirmados como novos moradores da casa mais vigiada do país na noite desta quinta-feira (9). A atleta, que ocupava um cargo na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, pediu exoneração. Já o ginasta faltou a um espetáculo em que era anunciado como uma das atrações principais. Mais cedo, o Reder Circus Abracadabra havia o destacado como um dos principais nomes do show.





De acordo com o jornal Extra, a exoneração ocorreu a pedido da própria Daniele. A decisão, publicada no Diário oficial do estado na terça-feira (7). O ato provocou ainda mais burburinho entre internautas na web visto que o período de confinamento em hotel para os integrantes do grupo camarote acontecia neste mesmo período.

Diego, por sua vez, chegou a ser anunciado ainda nesta quinta em uma publicação no perfil oficial do Abracadabra, ao lado de Dedé, o trapalhão.

O circo, entretanto, afirmou que não havia sido avisado sobre a mudança na programação do espetáculo e que contava com a presença do atleta, de acordo com informações publicadas pelo portal Leo Dias.

