BBB 25: Gracyanne Barbosa transformou visual com musculação desde a adolescência; veja fotos

Gracyanne Barbosa, uma das participantes anunciadas da 25ª edição do ''Big Brother Brasil'', passou por uma grande transformação desde a sua adolescência. A ex-mulher do cantor Belo iniciou treinos intensos de musculação por volta de seus 12 anos e se tornou uma musa fitness, inspirando várias outras pessoas. A modelo já surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos da juventude, antes de começar a fazer musculação.

Em suas redes, a musa fitness já disse que tinha a musculação como uma de suas paixões em sua adolescência, apesar de não ter tanto entendimento sobre os exercícios.

“Eu jogava vôlei e treinava para jogar. Já era apaixonada por musculação, mas não entendia muito. Fazia porque era necessário e gostava de aprender. Treinava até com cabo de vassoura em casa”, contou ela.

Gracyanne Barbosa na adolescência | Reprodução: Instagram

Atualmente, a vida da modelo é totalmente o inverso. Considerada musa fitness, a influencer costuma mostrar diariamente a sua rotina de exercícios físicos para manter o corpo que chama atenção dos seguidores. Os valores na academia frequentada pela influencer, não à toa, são elevados. Quem treina cinco vezes por semana, como é o caso de Gracyanne Barbosa, paga R$ 2 mil por mês no lugar. O preço da mensalidade varia de acordo com a frequência: R$ 700 (uma vez por semana); R$ 1,1 mil (duas vezes por semana); R$ 1,5 mil (três vezes por semana); R$ 1,8 mil (quatro vezes por semana); R$ 2 mil (cinco vezes por semana).



O educador físico Xande Negão, que mantem o espaço onde a modelo treina, costuma dizer que um dos segredos, para o bom resultado entre os seus clientes, é a não repetição dos mesmos treinos todo dia ou toda semana. Ele reforça que, em 20 anos, Gracyanne nunca realizou a mesmíssima série — e que sempre há algo novo, para ela, no treino.

