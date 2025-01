A- A+

BBB 25 Gracyanne Barbosa ganhou fama como dançarina do Tchakabum; relembre a trajetória da BBB 25 Fisioculturista foi casada com o cantor Belo de 2011 a 2024

Agora é real: Gracyanne Barbosa está mesmo no elenco do BBB 25. O nome da dançarina, fisioculturista e influenciadora fitness foi divulgado nesta quinta-feira, durante o BIg Day, apresentado por Tadeu Schmidt. Ela entra na casa, no dia 13 de janeiro, com a irmã, a médica veterinária Giovanna Jacobina.

No momento do anúncio, a influenciadora de Campo Grande (MS), de 41 anos, acumula 11,8 milhões de seguidores no Instagram, lugar onde costuma compartilhar sua pesada rotina de treinos. Mas ela não ficou famosa por causa de malhação. O Brasil a conheceu por causa da banda Tchakabum, que a recebeu como dançarina em 1999. Em 2002, a banda explodiu no país inteiro com o hit "Onda onda (olha a onda)", bastante executado, inclusive, no BBB 1 por causa de Kleber Bambam.

Ela saiu do grupo em 2008, mas, nesse meio tempo, posou nua na "Playboy" (2007) e entrou para o universo das escolas de samba, de onde nunca mais saiu. Também em 2007, foi rainha de bateria do Salgueiro, no Rio, e depois esteve no mesmo posto em várias escolas (Mangueira, Vila Isabel, Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e outras). Seu último desfile foi em 2023, à frente da bateria da Camisa Verde e Branco, em São Paulo. No ano passado, não pode desfilar por causa de uma lesão no joelho.



Em 2011, Gracyanne se casou com o cantor Belo, com quem ficou junto até abril de 2024. Os dois ainda mantém uma amizade e, segundo a própria Gracyanne, passaram o último Natal juntos.

"A família dele será para sempre minha família, assim como a minha será a dele. Acho que juntos formamos uma grande e linda família", disse ela ao portal "Leo Dias".

Veja também

BBB 25 BBB 25: Gracyanne Barbosa transformou visual com musculação desde a adolescência; veja fotos