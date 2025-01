A- A+

BBB 25 BBB 25: veja a decoração da casa e da área externa, inspirada nos 60 anos da TV Globo Edição deste ano também celebra as bodas de prata do reality

Além das duplas participantes do confinamento do BBB 25, da TV Globo, anunciados nesta quinta-feira (9), no Big Day, o público foi apresentado pela primeira vez à decoração dos cômodos e da área interna da casa mais vigiada do Brasil - inspirada nos 60 anos da emissora.



A decoração, além de homenagear as Bodas de Prata do reality, também celebra os 60 anos da TV Globo, trazendo para os ambientes histórias contadas em sua programação ao longo dessas seis décadas.

Novo confessionário | Foto: Reprodução Globo

A academia dos brothers este ano, por exemplo, terá como tema "Malhação", seriado que ficou no ar por 27 anose revelou artistas como como Marjorie Estiano, Sophie Charlotte e André Marques.



Além do confessionário com nova decoração despojada, os quartos foram inspirado em novelas e programas da Globo como Chocolate com Pimenta e a revista eletr}onica dominical "Fantástico".



Confira nas imagens:





