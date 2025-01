A- A+

BBB 25 BBB 25: antes de namoro com Daniel Rocha, Vitória Strada teve 1ª vez com uma mulher com ex-noiva Atriz foi confirmada no reality show junto com o amigo, Mateus Pires Lemos

Anunciada como uma das participantes do “Big Brother Brasil”, Vitória Strada está namorando o ator Daniel Rocha atualmente, confirmado no ano passado. Antes disso, porém, a agora sister teve um relacionamento tão intenso com a produtora Marcella Rica que chegaram a planejar casamento e oficializaram o noivado.

Hoje, elas mantêm uma relação de amizade e já trabalharam juntas em projetos profissionais.

— Me dou bem com todos os meus ex-namorados. É do meu temperamento; eu não sou muito explosiva. Sou calma, não gosto de briga. Então, independentemente de estar numa relação com uma amiga ou num relacionamento amoroso, se tenho algo para resolver, prefiro sentar e conversar. Acho que isso é fruto de muita terapia — disse Strada em entrevista à coluna Play, do GLOBO.

A primeira vez da artista com uma mulher, aliás, foi com a própria Marcella, conforme ela contou no programa “Que história é essa, Porchat?”. Strada não aceitou que a relação com Marcella fosse apenas uma amizade e “se permitiu” a beijar a atriz.

Veja também

BBB 25 BBB 25: veja a decoração da casa e da área externa, inspirada nos 60 anos da TV Globo