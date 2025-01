A- A+

BBB 25 BBB 25 divulga spoiler sobre as participantes do confinamento no reality; confira O nome das duplas ainda são não foram revelados, mas alguns detalhes nas fotos das mãos deles que foram publicados podem ajudar a reconhecer os participantes

No dia aguardado para o anúncio das duplas participantes do Big Brpther Brasil (BBB 25), o reality da Globo despertou a curiosidade dos fãs soltando um spoiler nas redes sociais: as mãos dos participantes.



O nome das duplas ainda são não foram revelados, mas alguns detalhes podem ajudar a reconhecer os participantes. Você reconhece de quem são essas mãos?



O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro.



Veja também

BBB 25 BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires confirmados no reality; confira a lista completa das duplas