BBB Ex-BBB Marcos Hater ironiza depoimento de Emilly Araújo em documentário da Globo Cirurgião plástico, Marcos Hater, fez publicação irônica nas suas redes sociais, após Emilly Araújo chorar no documentário do BBB

Após documentário exibido na noite da última quarta-feira (8), o ex-BBB Marcos Hater usou suas redes sociais para ironizar o depoimento do seu ex-affair no Big Brother 17, Emilly Araújo.

"Se você chegasse na reta final do BBB e tivesse que optar entre 1º lugar + R$ 1,5 milhão + sair sem profissão aqui fora ou ser expulso, sem prêmio em dinheiro, mas com profissão aqui fora (médico cirurgião plástico)?", questionou em seus stories.

"Por tudo isso você não vai me ver chorando as pitangas no Globolixo especial 25 anos BBB", escreveu ele, que compartilhou o faturamento do ano passado da sua clínica de estética, além de um print do email da produção da Globo perguntando se ele gravaria para o documentário.

Entenda

O depoimento de Emilly Araújo para o doc do BBB - 25 ano foi ao ar, na quarta-feira (8) e, nele, a ex-participante do reallity relembrou vários momentos em que Marcos Hater usava de abuso psicológico na relação.

Naquela época, ele foi expulso do programa depois que a Delegacia da Mulher exigiu a saída do médico, alegando indícios de violência contra sua então namorada na casa.

No vídeo, Emilly chora e pontua momentos marcantes na casa, destacando que ele a "diminuia" e que até hoje é difícil falar sobre o assunto.

