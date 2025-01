A- A+

TELEVISÃO BBB: De "basculho" a "calma, calabreso", veja bordões e memes que "bombaram" no reality 'Qualquer coisa me bota no paredão' e 'uhu, Nova Iguaçu' também estão na lista

"Calma, calabreso"! Se tiver "fogo no parquinho", "qualquer coisa me bota no paredão". Expressões como essas fazem parte da história do BBB, cuja 25ª edição começa na segunda-feira, dia 13 de janeiro.

Alguns dos famosos e anônimos que passaram pela "casa mais vigiada do Brasil" (olha aí outra expressão!) deixaram uma marca não só pelo desempenho em provas ou na convivência, mas por também terem cunhado memes e bordões que viraram moda no país na época da exibição de suas temporadas.





Confira abaixo alguns dos mais famosos.

"Faz parte"

No primeiro "Big Brother Brasil", Kleber Bambam, que venceu a edição, saía com essa expressão sempre que perdia alguma prova, discutia com algum brother ou sister ou algo não terminava como ele planejava.

A expressão virou um símbolo de resignação do primeiro campeão da história do reality show brasileiro.

"Qualquer coisa me bota no paredão"

As falas debochadas de Karol Conká na edição de 2021 renderam o inesquecível "qualquer coisa me bota no paredão". Numa discussão com Lucas Penteado na cozinha, a cantora mandou essa e completou: "Eu tenho minha vida minha carreira bem bonita lá fora”.

E, por falar em paredão, o termo para designar o processo de eliminação do programa apareceu logo da primeira edição e foi cunhado pelo artista plástico Adriano. Desde então, é "formação de paredão", "indicar pro paredão", "medo do paredão" e... "qualquer coisa me bota no paredão".

"Basculho"

O BBB 21 também teve Gil do Vigor, uma metralhadora de memes e bordões. Há quem diga que o melhor momento dele tenha sido a discussão com a funkeira Pocah, quando ele apresentou para o Brasil a palavra "basculho". Um detalhe: nem ele sabia que o termo, uma rígia típica de Pernambuco, significa "resto", "algo insignificante".

"Eu não vim do lixo para perder para basculho, não", disse o economista pernambucano, exaltado.

"O que é basculho?", perguntou a artista carioca.

"Não importa", respondeu Gil.

'Fogo no parquinho'

Apresentador do BBB entre 2017 e 2021, Tiago Leifert essa a expressão para se referir às confusões que acontecem no programa, principalmente às segundas, no Jogo da Discórdia. Neste dia, a produção arma dinâmicas que colocam os brothers e sisters em situações que levam a desarmonia na casa.

"Calma, Calabreso"

Davi, MC Bin Laden e Lucas Buda protagonizaram um dos momentos mais falados da edição do BBB 24: o "calma, calabreso". Numa discussão de Davi com os outros dois, o baiano usou a frase e deixou a casa em polvorosa. O que ele estaria querendo dizer? Houve em que chamasse o motorista de aplicativo de gordofóbico, mas ele apenas reproduziu uma expressão famosa do humorista Toninho Tornado.

A expressão virou uma febre, sendo explorada por marcas e até pelo clube de futebol Real Madrid nas redes sociais.

'Uhu, Nova Iguaçu'

Quem não conhecia Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, passou a conhecer depois que Fani Pacheco passou pelo BBB 7 e também pelo BBB 13, que reuniu alguns nomes que já haviam participado do programa. A moça levou para rede nacional uma frase que ela já usava antes mesmo do confinamento, conforme contou ao Gshow:

"O bordão começou antes do BBB. Eu morava em Nova Iguaçu e passava férias na casa das minhas primas mais novas na Zona Sul do Rio. Implicava com elas e gritava Uhu, Nova Iguaçu. Levei o bordão para o BBB e pegou".

A influenciadora Camilla de Lucas é da mesma cidade e aproveitou para relembrar, no BBB 21, a frase consagrada pela conterrânea.

Iarnuou

Se em 2004 houvesse redes sociais, Solange ia ser trending topic no dia de uma prova do líder de resistência em que resolveu soltar o gogó. A moça foi cantar o hit "We Are the World" e, sem saber inglês direito, entoou "Iarnuou".

O momento foi tão marcante que ele se "repetiu" em 2020. Num dos Castigos do Monstro do BBB 20, Thelminha e Flay foram obrigadas a vestir uma roupa igual a de Sol e ficar com uma gaiola pendurada no corpo, tal qual aquela prova do líder do BBB 4. Quando o Big Boss tocava a música, elas precisavam ir até o gramado e interpretar a canção igual a sister.

'Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai'

Foi Jéssica Mueller, do BBB 18, que lançou essa inesquecível pérola para motivar a amiga, Patrícia Leitte. Até as irmãs Kardashian foram impactadas pela "ajuda" da sister, que virou meme imediato.

"Você tem sangue de Maria Bonita"

No BBB 23, ficou famosa a cena do médico Fred Nicácio incentivando a maquiadora Marília Miranda com a frase: "Você tem sangue de Maria Bonita", uma alusão às origens nordestinas da participante. O público imaginou que a frase fosse dele, mas a própria Marília fez questão de reivindicar, fora da casa, a autoria do "bordão".

Na chamada para o BBB 25 que apresenta as "bodas" de 25 anos do programa, Nicácio aparece incentivando outra Maria, a Eugênia, boneca construída com objetos da casa por Kleber Bambam no final do primeiro BBB. "Você tem sangue de Maria Eugênia", ele diz para a boneca.

