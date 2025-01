A- A+

BBB 25 BBB 25: saiba quem são os apresentadores e humoristas que vão compor o time do programa neste ano Programa começa no dia 13 de janeiro, na TV Globo

Uma nova edição do Big Brother Brasil está vindo aí e, com ele, um novo time de apresentadores pra tocar o programa ao lado do capitão da nave, Tadeu Schmidt. O reality estreia na TV Globo na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.

O programa, que completa 25 edições, também celebra 60 anos da emissora carioca e terá decoração especial sobre o aniversário. Desta vez, o jogo será disputado por duplas. Assim como nas edições recentes, a casa será dividida entre anônimos e famosos.

Conheça os apresentadores do BBB 25:

Thiago Oliveira e Bia do Brás

O jornalista paulistano de 40 anos foi escalado para apresentar os flashes do BBB, exibidos ao longo da programação da TV Globo, ao lado da ex-BBB Beatriz Reis.

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro

A dupla vai fazer o tradicional bate-papo com os eliminados do programa no final de cada um dos paredões. A conversa será exibida no GShow e no Globoplay.

Ed Gama, Vitor Di Castro e Fernanda Pitel

Eles vão comandar o Mesacast BBB, uma espécie de podcast com mesa redonda que debate os acontecimentos da casa. Fernanda Pitel se junta ao time, como apresentadora em Na Cama com Pitanda, do Multishow.

Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna

Rafael e Rodrigo serão os responsáveis pelos quadros de humor do programa. Rafael Portugal volta depois de fazer sucesso com o CAT BBB, nas temporadas 20 e 21. Já Rodrigo Sant’Anna também já participou do programa, interpretando seus personagens Regina Célia e Carol Paixão, nas edições 15 e 16.

