Filha de Renato Aragão é criticada nas redes após chamar Fernanda Torres de "Nepo baby"

Nesta última segunda (6), Lívian Aragão, filha de Didi Aragão, comemorou em seu Instagram a conquista do Globo de Ouro da atriz Fernanda Torres.

Mas causou certa comoção entre os internautas ao se referir à atriz pelo termo "Nepo Baby"

Nos stories, escreveu: "Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama".

Seus seguidores repercutiram o comentário, acusando Lívian de diminuir a conquista de Fernanda.

"A diferença é que a Fernanda não é reconhecida por ser FILHA da Fernanda Montenegro né? A Fernanda Torres é reconhecida por sua carreira que é incrível, inclusive" comentou uma internauta.

A influenciadora se pronunciou novamente, alegando que não tinham entedido teor da expressão.

De acordo com ela, a palavra não é um demérito.

"É basicamente quando você vem de uma família que tem conexões ou privilégios.s pessoas marginalizam muito essa palavra, que, na verdade, não é nenhum demérito. Primeiro, porque você não escolheu nascer nessa família, e, se teve oportunidades, tudo bem, você vai usá-las” afirmou.

Nepo baby

Lívian já havia viralizado anteriormente nas redes.

Em 2023, a influenciadora promoveu uma palestra de coaching, e postou recortes do momento.

"Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo" afirmou Lívian, causando uma repercussão negativa.

