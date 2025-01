BBB 25: veja onde assistir o anúncio dos participantes ao vivo

A- A+

Nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, é dia de conhecer quem estará na "casa mais vigiada do Brasil" na 25ª edição do BBB da TV Globo. A emissora transmite o Big Day ao vivo, durante toda a sua programação, de manhã até a noite, flashes com os anúncios, ancorados diretamente da casa por Tadeu Schmidt. A competição começa para valer na segunda-feira, dia 13.

No Globoplay, o público acompanha, também ao vivo, a Maratona Big Day. O elenco da #RedeBBB — neste ano formado por Ana Clara, Giovanna Pitel, Ed Gama, Vitor diCastro, Beatriz Reis, Thiago Oliveira, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro — promete comentar e repercutir os nomes anunciados com convidados especiais.

Como vai funcionar a dinâmica de duplas do BBB 25?

Desta vez, o jogo será disputada em duplas de "pipocas" (anônimos) e "camarotes" (famosos), Segundo a emissora, essas duplas têm algum laço pessoal: são melhores amigos, casais, irmãos, parentes ou "até mesmo uma avó e neto".

Decoração em comemoração aos 60 anos da TV Globo

O tema da decoração deste ano é “Fábrica dos Sonhos”, uma homenagem aos 60 anos da TV Globo. Os ambientes da casa foram inspirados nas histórias que a emissora contou desde sua inauguração.

Um dos quartos será de época, remetendo às novelas clássicas, enquanto o quarto do líder trará elementos exclusivos, como uma poltrona personalizada.

A TV Globo ainda não revelou se as duplas competirão juntas até o fim ou se serão separadas em algum momento da disputa.

