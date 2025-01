Anunciada para o BBB 25, Vitória Strada é bissexual e hoje namora Daniel Rocha

A- A+

Está confirmado: Vitória Strada está realmente no BBB 25. A atriz foi o primeiro nome anunciado por Tadeu Schmidt no Big Day desta quinta-feira. Ela disputa o grande prêmio ao lado do amigo Mateus.

A atriz deixou para trás o namorado, o também ator Daniel Rocha. Os dois assumiram publicamente o romance desde outubro do ano passado. Mas eles só apareceram juntos no Réveillon, numa festa na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

O namoro com Daniel é a primeira relação da atriz exposta na mídia depois do noivado com a produtora Marcella Rica. As duas terminaram em julho de 2023, depois de quatro anos juntas.

