Nati Casassola, Juninho, Clara Aguilar: veja ex-BBBs que lucram em sites de conteúdo adulto

A- A+

Com a visibilidade conquistada durante a participação no “Big Brother Brasil”, muitos ex-participantes optaram por abrir contas em plataformas de conteúdo adulto.



Entre os participantes da última edição, Juninho e Nizam chamaram a atenção ao aderir a esses sites, criando seus perfis logo que deixaram o confinamento. Além deles, vários outros ex-BBBs também decidiram seguir esse caminho. Confira a lista a seguir alguns deles.





Juninho (BBB 24)

Juninho se apresenta no Privacy como um homem "safado que vocês ainda não conheciam, pois ele só aparecia em 4 paredes". O ex-motoboy já revelou que chegou a faturar R$ 100 mil com a sua conta na plataforma, com fotos sensuais e de nudez, cobrando R$ 49,90 mensais.





Juninho em foto sensual — Foto: Reprodução

Nizam (BBB 24)

Nizam também aderiu a uma plataforma de conteúdo sensual. Ele criou um perfil no Privacy e celebrou o sucesso em seu Instagram. “Não tinha divulgado e as pessoas já estavam procurando meu perfil, tenho vários fetiches”, brincou ele à época. O ex-BBB cobra R$ 39,90 mensais.





Nizam cria perfil em plataforma de conteúdo adulto — Foto: Reprodução

Key Alves (BBB 23)

No BBB 23, Key Alves contou aos colegas de confinamento que fatura milhares de reais por mês com sua conta na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans. A jogadora de vôlei, que afirma ser a atleta do esporte mais seguida do mundo no Instagram, era na ocasião a mais seguida no Brasil naquele site também.



Ex-BBB Key Alves fez aplicações de bioestimuladores de colágeno para melhorar o contorno glúteo — Foto: Reprodução Instagram

Maria (BBB 22)

Nas redes sociais, Maria disse que não se importa com o alarde que o conteúdo causa na mídia e disse que era" dinheiro honesto". "Eu simplesmente capitalizei toda a sexualização que fazem com meu corpo, colocando os limites do que quero expor".





Maria — Foto: Reprodução

Luciano Estevan (BBB 22)

O primeiro eliminado do BBB 22 tinha o sonho de ser famoso. Saiu do reality e fez perfis no OnlyFans e no Privacy. Segundo Luciano, ele gosta de receber elogios dos seguidores.





Luciano Estevan — Foto: Reprodução

Lucas Gallina (BBB 20)

Lucas se descreve como "o vilão do 'BBB 20'" em perfil no Privacy e promete atender aos desejos dos assinantes.





Lucas Gallina — Foto: Reprodução

Hadson Nery (BBB 20)

O ex-atleta criou um perfil no Privacy e passou a vender fotos íntimas por R$ 199. Na biografia de sua página, Hadson afirma que essa é a "chance" para as pessoas que sempre quiseram ver "o grandão sem medo, de outras formas e por outros ângulos".





Hadson Nery — Foto: Reprodução

Wagner Santiago (BBB 18)

Wagner criou um perfil no OnlyFans que dobrou o número de seguidores depois de um vídeo íntimo em que ele aparece recebendo um beijo grego ser compartilhado nas redes sociais.





Wagner — Foto: Reprodução

Clara Aguilar (BBB 14)

Em 2020, Clara disse a um portal que dá para ganhar mais de R$ 25 mil no mês. "Quando eu fazia site gringo, cheguei a ganhar US$ 20 mil por mês".





Clara Aguilar — Foto: Reprodução

Angélica Morango (BBB 10)

Angélica é sucesso no OnlyFans e seu perfil tem milhares de likes.





Angelica Morango — Foto: Reprodução

Francine Piaia (BBB 9)

Francine se divorciou em 2021 e se reinventou criando uma conta no OnlyFans.



Francine — Foto: Reprodução

Natalia Cassasola (BBBs 8 e 13)

Em entrevista ao Extra, a ex-BBB disse que fatura entre R$ 25 mil e R$ 30 mil no mês. "Isso líquido. É o que sobra para mim limpo por mês, tendo já pago a assessoria, a porcentagem do OnlyFans e os impostos".





Natalia Casassola — Foto: Reprodução

Veja também

ESTADOS UNIDOS Mel Gibson diz que sua mansão ficou "completamente torrada" em incêndio em Los Angeles