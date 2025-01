A- A+

BIG BROTHER BBB 25: público vai escolher a última dupla a entrar no reality; "Mais você" anuncia concorrentes A divulgação dos vencedores acontece na hora da estreia do programa, no dia 13, depois de 'Mania de você'

O Big Day do BBB 25 terminou com uma surpresa na noite desta quinta-feira. Tadeu Schmidt anunciou, no último flash ao vivo da programação da TV Globo, que a 12ª dupla a entrar na casa vai ser escolhida pelo público. Na sexta-feira (10), durante o "Mais você", de Ana Maria Braga, serão apresentadas três concorrentes:

mãe e filha;

mãe e filho;

sogra e genro.

A partir do anúncio de Ana Maria, será aberta uma votação no Gshow, cujo resultado será conhecido no dia 13 de janeiro, na hora da estreia do programa, depois da novela "Mania de você".

Nesta quinta-feira, o público conheceu as 11 duplas escolhidas pela produção. Quatro delas tem um integrante famoso e são do grupo Camarote. Confira abaixo os integrantes de cada grupo.





Duplas do Camarote

Vitória Strada e Mateus (amigos)

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos)

Duplas do Pipoca

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Camilla e Thamiris (irmãs)

Vinícius e Aline (amigos)

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Eva e Renata (amigas)

Arleane e Marcelo (casal)

Gabriel e Maike (amigos)

