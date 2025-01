A- A+

Luto no cinema David Lynch deixa legado para o cinema mundial; conheça suas principais obras Com carreira longeva e produtiva, o diretor assinou filmes que se tornaram clássicos

O diretor, roteirista, produtor, artista visual, músico e, por vezes, ator estadunidense David Lynch (1946-2025), faleceu nesta quarta-feira (15), nos Estados Unidos, segundo informou seus familiares, deixando uma enorme contribuição para a sétima arte.

Sua linguagem audiovisual autoral marcou a história do cinema, da televisão e até do streaming, com produções surrealistas e distópicas, ele desenvolveu seu próprio estilo cinematográfico, que foi chamado de "Lynchiano", que é caracterizado por imagens de sonhos e meticuloso desenho sonoro.

Para o cinema, entre suas obras mais notáveis, estão a série televisiva Twin Peaks (1990), que teve duas temporadas, que teve a continuação 27 anos depois, agora em plataformas de streaming.

Com carreira longeva e produtiva, o diretor assinou filmes que se tornaram clássicos como “Veludo Azul", de 1986, estrelado por Isabela Rossellini, e “Cidade dos Sonhos”, com Naomi Watts.

Seu primeiro filme foi lançado em 1977, o terror surrealista Eraserhead (1977). Depois, foi contratado para dirigir The Elephant Man (1980) e a ficção científica Duna (1884).

Sobre o cineasta

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em uma família de classe média em Missoula, Montana, nos Estados Unidos, Lynch passou sua infância viajando pelos Estados Unidos, antes de ir estudar pintura na Academia de Belas Artes da Pensilvânia na Filadélfia, onde ele fez a transição para produzir curtas.



Decidiu dedicar-se mais totalmente a esse meio, ele se mudou para Los Angeles, onde debutou como diretor de cinema e produziu o filme de terror surrealista Eraserhead (1977), a primeira obra cinematográfica de uma carreira consagrada.

