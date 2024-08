David Lynch diz que enfrenta um enfisema pulmonar, mas não pensa em se aposentar

Aos 78 anos, David Lynch fez uma postagem em suas redes sociais, nesta segunda-feira (5), para informar aos seguidores e fãs que tem um enfisema pulmonar.



O cineasta americano já havia citado a doença em uma entrevista publicada na Sight and Sound, revista mensal de cinema do British Film Institute. Disse que a sua mobilidade era limitada e que só poderia continuar a dirigir remotamente.

Na mensagem, o criador da série "Twin Peaks" e diretor de longas como "Eraserhead" (1977), "Veludo azul" (1986), "A estrada perdida" (1997) e "Mulholland Drive" (2001) diz que parou de fumar há dois anos e acalmou os fãs, dizendo que não pensa em se aposentar: "Preciso dizer que gostei muito de fumar, e eu amo tabaco - o seu cheiro, acender cigarros no fogo, fumá-los - mas há um preço a pagar por esse prazer, e o preço para mim é o enfisema".

