Dayanne Bezerra comenta as prisões da mãe e da irmã Deolane e fala de perseguição

Após mãe Solange Bezerra e a irmã e influenciadora digital Deolane Bezerra serem presas no Recife por uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, nesta quarta-feira (4), Dayanne Bezerra se pronunciou em defesa da família nas redes sociais. Confira aqui.



Também advogada, ela inicia um desabafo nos stories do Instagram em que explica o ocorrido por "compromisso aos seguidores" e relata que parentes estariam sendo perseguidas.

No registro, Dayanne conta que a Polícia Civil de Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a irmã. Em São Paulo, a Polícia, acompanhada de agentes de Pernambuco, também foi até a casa da influenciadora, onde apreendeu objetos de valor, como relógios e dinheiro.