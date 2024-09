Antes de ser presa, Deolane Bezerra viralizou ao jogar 'Tigrinho' em tela de geladeira de R$ 30 mil

A- A+

Presa preventivamente durante uma operação comandada pela Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e divulgação de jogos de azar, nesta quarta-feira (4), a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, acumula registros virais na internet pelo envolvimento com plataformas.



Em junho deste ano, Deolane compartilhou um vídeo em que apostava no "Fortune Tiger", através de uma tela de geladeira de última geração, avaliada em mais de R$ 30 mil.

A plataforma é mais conhecida como "Jogo do Tigrinho", um game de aposta que funciona como caça-níquel online, em que a pessoa precisa acertar uma combinação de três figuras em três fileiras para supostamente ganhar valores.

No vídeo, que foi compartilhado nos stories do Instagram da influenciadora, Deolane brinca com o nome da plataforma ao dizer que iria "com o Tigre [dela]". O conteúdo rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou em comentários diversos.

As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, a Justiça determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

