MC Kevin: inquérito sobre morte de marido de Deolane Bezerra, presa no Recife, foi arquivado

A morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, marido de Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira em Recife (PE), depois de cair da varanda do quarto de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em 16 de maio de 2021, foi alvo de uma investigação da Polícia Civil.



A 16ª DP (Barra da Tijuca) não encontrou indícios de crime no episódio, e o juiz Adriano Celestino Santos determinou o arquivamento do inquérito.

Na decisão, o magistrado sustentou que os elementos colhidos não apontam indícios de conduta dolosa ou culposa e ainda menciona que o laudo de perícia demonstrou não haver indícios de que tivessem ocorrido brigas ou ações violentas no quarto. A conclusão foi de que a causa aparente da queda foi um acidente.



"O laudo de exame de local (fls. 58/77) apontou que não havia indícios de briga ou ações violentas no quarto, de modo que a causa aparente da queda foi um acidente. As constatações do perito, inclusive, sobre o estado do quarto são compatíveis com os relatos das testemunhas", escreveu o juiz.

Kevin estava no Rio para cumprir uma agenda de shows. Na noite de anterior à sua morte ele fez uma uma apresentação no Baile do Imperador, em Vila Valqueire, na Zona Norte do Rio.



Segundo depoimentos ouvidos pela polícia, o cantor ficou acordado por quase 20 horas acordado — o funkeiro foi a uma festa, bebeu, consumiu drogas, brigou em público, descansou na Praia da Barra e lá conheceu a modelo Bianca Domingues.

Os dois foram para o quarto 502, junto com o também cantor Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e mantiveram relações sexuais.



Com medo de ser surpreendido por Deolane, que estava hospedada no mesmo hotel, Kevin tentou escapar pela varanda e ir para o quarto andar. Ele, porém, se desequilibrou e caiu. O funkeiro ainda tentou se segurar no teto do bar da piscina, mas não conseguiu.

“As constatações do perito, inclusive, sobre o estado do quarto são compatíveis com os relatos das testemunhas, destacando a existência de apenas um preservativo no local (embora outras embalagens vazias tenham sido encontradas), bebida alcoólica, toalhas com indício de uso recente. O referido laudo constatou, inclusive, que o corpo da vítima apresentou trajetória oblíqua compatível com movimento de impulso relatado pelas testemunhas Bianca e Victor. As testemunhas Victor, Bianca e Jonatham (Augusto Cruz, amigo de Kevin que também estava no quarto) prestaram diversos depoimentos e suas versões são compatíveis entre si, conforme bem apontado pelo Ministério Público”, escreveu o juiz na decisão.

No despacho, ainda é citado que a quebra de sigilo de dados telefônicos dos envolvidos no episódio não revelou trocas de mensagens relevantes à investigação.

Deolane bloqueou ligações

Em depoimento, Deolane contou que Kevin pediu que ela o encontrasse na Praia da Barra, mas não quis descer do quarto. Ela afirmou que o cantor insistiu nas ligações e decidiu bloquear as chamadas dele. Em seguida, dormiu.

Segundo Deolane, por volta das 18h, dois amigos bateram na porta do quarto e perguntaram sobre Kevin. Ela respondeu que não sabia e um dos rapazes foi procurar o funkeiro. Ele voltou em seguida e avisou que o cantor havia caído da varanda do quinto andar.

Mãe viu contradição em versões

Na época da morte, a mãe de MC Kevin afirmou ter visto contradições nos depoimentos. Valquíria Nascimento dos Santos afirmou que depoimentos colhidos das testemunhas eram conflitantes entre si, “não oferecendo coerência suficiente para se poder deduzir, de forma racional e técnico científica, conclusões que se sustentem acima de dúvidas razoáveis” e alegou ser “precipitado e bem pouco deferente a ciência forense” o encerramento das investigações, afirmou no pedido de habilitação como assistente de acusação.

Adriano Celestino negou a solicitação de Valquíria na mesma decisão que determinou o arquivamento do inquérito.

