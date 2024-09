A- A+

Moda De Anitta a Paolla Oliveira, confira as famosas brasileiras que estão em Paris para a semana de moda Evento francês, que teve início na segunda (23), conta com a presença de celebridades brasileiras

Celebridades brasileiras já estão em Paris por ocasião de uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo. O evento francês começou na última segunda-feira (23), com o desfile primavera-verão da Vaquera. Anitta, a modelo e apresentadora Luciana Gimenez e as atrizes Paolla Oliveira, Taís Araujo e Larissa Manoela compareceram a algumas apresentações de marcas.

Esta terça-feira (24), segundo dia de desfiles, conta com shows de marcas de peso no meio fashion como a Dior e a Saint Laurent. A atriz Isis Valverde esteve na apresentação da coleção da marca Luis De Javier.

Já Anitta foi vista na passarela da Paris Fashion Week pela primeira vez em um evento da marca de cosméticos L'Oréal. Na ocasião, a cantora usou um look com decote profundo da Mugler (uma peça que foi apresentada na última coleção da marca, em março deste ano).

Veja na galeria a seguir outras celebridades brasileiras que estão em Paris para a semana de moda e os seus looks.

Veja também

MÚSICA Lula Queiroga apresenta show do novo álbum no Teatro do Parque