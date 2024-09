Filhos de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima iniciam carreira de modelo

Os gêmeos de 16 anos João e Francisco, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estrearam no universo das agências de modelos. Os dois são os rostos de um ensaio publicado no sábado, 21, e registrado por Hudson Renan, fotógrafo especializado em moda.

A agência para qual João e Francisco trabalham, a WAY Model, também é responsável por celebridades como Alessandra Ambrósio, Gabriela Medeiros, Xênia França, Tiago Iorc e Tatá Werneck.

Hilbert e Lima, juntos desde 2004, também são pais de Maria Manoela, de quatro anos. A caçula faz aniversário em 24 de outubro.

Os irmãos completaram 16 anos em abril, quando Lima celebrou os filhos e o marido, que faz aniversário no mesmo mês.

"Amo esses homens! Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados, lágrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem-vindos", escreveu ela na ocasião.