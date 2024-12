De corset de Dani Calabresa a joia de Carlinhos Maia, veja os itens do leilão de Blogueirinha

A- A+

Uma corrente de prata e madrepérola cravejada de diamantes, com pingente de Nossa Senhora Aparecida, e que pertencia ao influenciador digital Carlinhos Maia, foi a peça de maior lance — R$ 12 mil — no leilão beneficente promovido pela comediante Blogueirinha, na última segunda-feira (9). Com renda destinada à organização não-governamental Casa1, voltada ao apoio de pessoas LGBTQIAP+ em situação de vulnerabilidade social em São Paulo, o evento leiloou itens do guarda-roupa de personalidades midiáticas, entre as quais as apresentadoras Angélica e Luciana Gimenez, a ex-jogadora de vôlei Marcia Fu e a cantora Ivete Sangalo, que doaram roupas e acessórios para serem leiloados.

As peças mais baratas foram arrematadas, cada uma delas, por R$ 500. Tratam-se de um corset de pedrarias da comediante Dani Calabresa e um conjunto de "look country girl" (no estilo "garota sertaneja") — formado por um cropped de ombro único e uma saia de couro ecológico com franjas — da modelo e ex-panicat Nicole Bahls.

Entre os itens mais disputados no leilão de Blogueirinha, destacaram-se um vestido de Ivete Sangalo (vendido por R$ 2,6 mil), um tênis de Anitta customizado pelo artista Daniel Ueda (vendido por R$ 7,6 mil), um vestido bordado de Angélica (R$ 2 mil) e um vestido de gala de Xuxa (vendido por R$ 3,5 mil).

