"De Frente com Blogueirinha" estreia nova temporada nesta segunda-feira (17)

“De Frente com Blogueirinha” foi um dos sucessos da internet em 2023, fazendo a personagem do ator Bruno Matos atingir novos públicos. Agora, o programa ganha uma terceira temporada, a partir desta segunda-feira (17), na grade da DiaTV.

A estreia da nova leva de episódios será com a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa. O programa é ao vivo e vai ar toda segunda-feira, sempre às 20h, com transmissão pelo YouTube.

Encerrada em novembro de 2023, a última temporada de “De Frente com Blogueirinha” contou com 42 milhões de visualizações e 425 milhões de impressões no YouTube. Os cortes das entrevistas ultrapassaram a soma de 1 bilhão de views nas redes sociais.