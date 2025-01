A- A+

televisão "'Vale tudo": Débora Bloch posa com cabelo de Odete Roitman pela primeira vez "Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete", diz caracterizadora do remake

Uma das megeras mais detestáveis da história da TV brasileira está chegando novamente.

Nesta sexta-feira (24), a TV Globo divulgou a primeira imagem de Débora Bloch caracterizada como Odete Roitman, a grande vilã " Vale tudo".

O remake da novela de Gilberto Braga, agora escrito por Manuela Dias, estreia no fim de março no horário das 21h.

"Começando a mudança. Mas é só o começo! Ela está chegando”, disse a atriz, em comunicado da TV Globo.

Rosemary Paiva, responsável pela caracterização da novela juntamente com Marcelo Dias, disse que o louro foi, num primeiro momento, descartado para a nova Odete. Mas, depois, a decisão foi repensada.

"Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete. Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende", disse Rosemary.

O corte foi feito cabelereiro Vini Kilesse e a coloração, por Amadeu Marins.

"Vale tudo" foi exibida originalmente em 1988, e Odete foi representada por Beatriz Segall.

Preconceituosa e calculista, Odete era a presidente do grupo Almeida Roitman e mãe do idealista Afonso (na época, Cássio Gabus Mendes; hoje, Humberto Carrão) e da alcoolista Heleninha (Renata Sorrah no passado; no presente, Paolla Oliveira).

Seu assassinato na trama parou o Brasil com o mistério: "quem matou Odete Roitman?".

