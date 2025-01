Livro que inspirou "Ainda estou aqui" será lançado nos EUA e Reino Unido

A- A+

“ Ainda estou aqui”, livro de Marcelo Rubens Paiva que inspirou o filme de Walter Salles indicado ao Oscar, será publicado no ano que vem nos Estados Unidos e no Reino Unido pela editora Charco Press.

A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo e confirmada ao Globo pela Companhia das Letras.

Segundo a Folha, as negociações com a Charco Press foram capitaneadas pela Agência Riff e concluídas na última quarta-feira (22), um dia antes do anúncio dos indicados ao Oscar.

“Ainda estou aqui” concorre na categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz ( Fernanda Torres).

O sucesso do filme no exterior vem impulsionando também a carreira internacional do livro, que narra a luta da advogada Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido pela ditadura militar, e mãe de Marcelo.

Após a estreia do filme no Festival de Veneza, de onde saiu com o prêmio de melhor roteiro, em setembro passado, o livro foi vendido para a editora italiana La Nuova Frontiera, que deve publicá-lo ainda este ano.

“Ainda estou aqui” acaba de ser lançado em Portugal pela Dom Quixote.

Publicado em 2015 pela Alfaguara (selo da Companhia das Letras), o livro atingiu no ano passado a marca de 100 exemplares vendidos no Brasil, informou a editora.

Marcelo prepara uma continuação de “Ainda estou aqui”, que deverá se chamar “O novo agora”. O novo livro, previsto para sair em junho (também pela Alfaguara), atualiza a história dos Paiva até o governo de Jair Bolsonaro.

“Vai ser sobre como a minha família sofreu durante o período do Bolsonaro, que era nosso inimigo pessoal e nós nem sabíamos disso. Bolsonaro cuspiu no busto do meu pai, disse mentiras sobre ele ter participado da luta armada”, disse Marcelo à Folha.

Veja também