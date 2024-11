A- A+

Caso Diddy Defesa do rapper P.Diddy diz que investigadores roubaram provas de sua cela De acordo com seu advogado, agentes federais coletaram notas manuscritas que o acusado usaria como estratégia no seu julgamento

A defesa de Sean "Diddy" Combs afirmou que investigadores entraram na cela do rapper na prisão e levaram provas que seriam essenciais na defesa dele.



Marc Agnifilo, advogado do cantor, deu uma declaração ao TMZ afirmando que os agentes federais coletaram notas manuscritas que Diddy usaria como estratégia no seu julgamento, previsto para maio do ano que vem.

A defesa ainda afirma que essa atitude tem como objetivo manter o artista preso.

O advogado também disse que a ação viola os direitos constitucionais de Diddy, pedindo uma investigação para descobrir quem autorizou a busca e averiguar os materiais apreendidos.



Ele exige respostas sobre o motivo de seu cliente não ter sido informado da apreensão.



O magnata da música foi preso em 16 de setembro, acusado de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes.

Combs se declarou inocente em todas as alegações e aguarda julgamento, marcado para 5 de maio de 2025, no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) no Brooklyn, em Nova York.

A liberdade mediante fiança foi negada. Desde então, dezenas de novas acusações têm surgido, e pesam cada vez mais contra o astro.

Veja também

crepúsculo Taylor Lautner revive triângulo amoroso da saga "Crepúsculo" em vídeo no TikTok