DIA DAS CRIANÇAS O que fazer no Dias das Crianças no Recife? Que tal botar os pequenos para cair no passo do Frevo? Neste sábado, 12 de outubro, no Paço do Frevo, acontecem oficinas no "Frevações"; as inscrições são gratuitas

Folia por aqui, não tem dia nem hora - seja para começar ou acabar. Basta, por exemplo, que a manifestação Patrimônio Imaterial Cultural da Humanidade, o Frevo, dê as caras e está decretada a festa, inclusive para os pequenos, neste 12 de outubro.



É que no Bairro do Recife, precisamente no Paço do Frevo, vai rolar o "Frevações", com oficinas e brincadeiras diversas para celebrar o Dia das Crianças.





Com inscrições gratuitas, os pequenos brincantes podem participar das oficinas "Brincadeira e Oficina de Máscaras" (das 11h às 12h); "Quiz do Frevo" (das 14h às 15h) e "Oficina de Estandartes e Flabelos" (das 16h às 17h). Com inscrições gratuitas, os pequenos brincantes podem participar das oficinas "Brincadeira e Oficina de Máscaras" (das 11h às 12h); "Quiz do Frevo" (das 14h às 15h) e "Oficina de Estandartes e Flabelos" (das 16h às 17h).

O Lord de Olinda

No domingo (13), é a vez dos foliões de maioridade cair no passo com mais uma edição do Arrastão do Frevo, que terá a Troça Carnavalesca Mista O Lord de Olinda, no comando da folia, ao som da Orquestra do Babá.

A concentração está marcada para as 15h30 em frente ao Paço. De lá, os foliões percorrem ruas do Bairro do Recife, até o Marco Zero, quando retornam ao museu.

Doses de Frevo

O fim de semana de 'frevança' no Paco seguirá com o projeto "Doses de Frevo". Também no domingo, serão realizadas visitas mediadas - às 11h30 e às 14h, sem necessidade de agendamento prévio.



Serviço

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife



Frevações

Quando: Sábado (12), a partir das 11h

Onde: Paço do Frevo

Oficinas:



"Frevando com Criatividade: Brincadeira e Oficina de Máscaras", das 11h às 12h

Inscrições encerradas



"Quiz do Frevo", das 14h às 15h

Inscrições neste link



"Oficina de Estandartes e Flabelos", das 16h às 17h

Inscrições neste link

Arrastão do Frevo, com O Lord de linda

Quando: Domingo (13), às 15h30

Onde: Paço do Frevo (concentração)

Acesso gratuito



Doses de Frevo

Quando: Domingo (13), das 11h30 às 14h

Onde: Paço do Frevo

A partir de R$ 5

Paço do Frevo

Funcionamento de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 - entrada gratuita às terças-feiras



Informações: @pacodofrevo

