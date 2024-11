Diretor de "Round 6" revela que a segunda temporada foi feita apenas por dinheiro; confira trailer

A- A+

O fenômeno global "Round 6" conquistou os corações dos espectadores. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, a segunda temporada da série não foi uma decisão motivada apenas pela popularidade.

Em entrevista à BBC, o criador da série "Round 6", Hwang Dong-hyuk, 53, revelou que a decisão de continuar a história que parecia ser uma produção única teve um motivo bem direto: o dinheiro.

Embora a primeira temporada tenha sido um fenômeno, conquistando uma legião de fãs e fazendo história ao ser indicada ao Emmy de Melhor Drama, que os resultados não foram tão bons.

“O sucesso global da primeira temporada não me trouxe um grande retorno financeiro", disse Dong-hyuk.

"Assim, produzir a segunda temporada será uma forma de receber a compensação que o sucesso da primeira não me proporcionou”, explicou.

A série, que foi originalmente planejada como um projeto limitado, agora se expandiu, não só com uma nova temporada, que será lançada em 26 de dezembro, mas também com um reality show derivado, "Round 6: O Desafio", que contou com a participação do brasileiro Phill Cain, finalista do programa.

Com a trama focada em pessoas desesperadas por dinheiro que competem em jogos infantis com consequências mortais, Round 6 tornou-se um verdadeiro marco da cultura pop, mas não sem desafios para seu criador.

Além de Dong-hyuk, a segunda temporada trará de volta os atores Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo, que interpretam personagens centrais na trama.

A nova leva de episódios também contará com novos rostos, como Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, entre outros, que prometem dar novos contornos à história de sobrevivência implacável.

E, para os fãs que estão se perguntando qual será o futuro da produção, Hwang revelou que "Round 6" será encerrada na terceira temporada, com estreia marcada para 2025.

Assista ao trailer da 2ª temporada de “Round 6”



