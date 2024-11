Song Jae Rim: ator de dorama é encontrado morto em casa aos 39 anos

A- A+

O ator sul-coreano Song Jae Rim, conhecido por seus papéis em dramas de sucesso, foi encontrado morto em sua residência nesta terça-feira (12), de acordo com a Delegacia de Polícia de Seul Seongdong. Até o momento, a causa de sua morte permanece desconhecida, e as autoridades estão investigando o caso.

O ator estava afastado das redes sociais há algum tempo. Recentemente, ele havia alterado a mensagem de seu perfil no Instagram para "uma longa jornada começa", e sua última publicação na plataforma foi em janeiro. Além disso, suas atividades no X (antigo Twitter) cessaram em março.

Nascido em 1985, Jae Rim ganhou destaque no cenário dos K-dramas após sua estreia na série The Moon Embracing the Sun, da MBC, em 2012, onde atuou ao lado de Kim Soo-hyun.

Foto: reprodução/redes sociais

Ele também teve destaque com papéis em sucessos como Cool Guys, Hot Ramen, Inspiring Generation, Two Weeks e Queen Woo. Além disso, o ator também atuou em filmes como Grand Prix, The Suspect e Bait. No mês passado, ele subiu ao palco para se apresentar no musical La Rose De Versailles.

A morte de Song ainda está sendo investigada pelas autoridades, e seu corpo será retirado na quinta-feira (14), o velório está marcada para o meio-dia, no Yeouido St. Mary’s Funeral Hall, em Seul.

