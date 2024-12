"Ganhar ou Perder": Disney corta enredo trans de nova série animada da Pixar; entenda

A- A+

A trama de uma personagem transgênero foi removida da série animada "Ganhar ou Perder" ("Win or Lose"), produzida pela Pixar, divisão dos Estúdios Walt Disney, anunciou a Disney na terça-feira. A série, que estreia em fevereiro, acompanha um time de softball misto de ensino fundamental na semana que antecede o jogo do campeonato, com cada episódio narrado sob a perspectiva de um personagem diferente.

Segundo a Disney, a personagem transgênero permanecerá na história, mas algumas falas relacionadas à sua identidade de gênero, parte de um arco narrativo que aparecia próximo ao final dos oito episódios, foram editadas.

“Quando se trata de conteúdo animado para um público mais jovem,” disse a Disney em comunicado, “reconhecemos que muitos pais preferem discutir determinados assuntos com seus filhos no momento e termos que julgarem apropriados.”

A decisão de remover esse enredo foi tomada durante o verão, afirmou a empresa. O ajuste foi reportado inicialmente pelo The Hollywood Reporter.

Nos últimos anos, a Disney tem sido alvo frequente de críticas de grupos conservadores por incluir personagens e narrativas L.G.B.T.Q. em suas produções familiares. Em 2022, o estúdio lançou "Lightyear", que incluía um beijo entre pessoas do mesmo sexo, e "Strange World", com um adolescente gay como protagonista.

No mesmo ano, Bob Chapek, então CEO da Disney, enfrentou duras críticas ao se recusar a condenar uma legislação anti-L.G.B.T.Q. na Flórida. Quando Chapek finalmente se manifestou, um sindicato de empregados da Disney classificou a decisão como um “grave erro de julgamento”.

Com o retorno de Robert A. Iger ao comando da Disney no final de 2022, ele declarou que algumas produções do estúdio haviam se tornado "excessivamente políticas" e ordenou a revisão de projetos em andamento. Em 2023, a empresa decidiu não lançar um episódio da série animada "Moon Girl and Devil Dinosaur", do Disney Channel, que abordava o interesse de uma personagem transgênero recorrente por esportes.

"Ganhar ou Perder" ("Win or Lose") foi criada por Michael Yates, Carrie Hobson e David Lally, e o ator Will Forte dá voz ao treinador.

Veja também

BRASIL TJ-SP nega ação de entregadora de app que pedia R$ 1 mi de Lima Duarte por acidente