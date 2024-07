A- A+

cinema Disparo mortal de "Rust" ofusca legado cinematográfico do rancho Bonanza Creek Graças a iniciativa da antiga dona, lugarejo se tornou locação clássica de faroestes no Novo México, mas agora enfrenta dificuldades após morte que leva Alec Baldwin a julgamento nesta semana

Décadas antes de Alec Baldwin e do disparo mortal de "Rust", os hectares empoeirados do Rancho Bonanza Creek contribuíram para colocar o Novo México no mapa como uma locação deslumbrante para filmes de cowboy.

A fazenda foi o cenário de clássicos como "Butch Cassidy", e as estrelas de Hollywood eram recebidas por Imogene Hughes, responsável pelo lugar durante anos, com uma limonada gelada e um pãezinhos.

Agora que Baldwin vai a julgamento esta semana por homicídio culposo após um disparo letal no Bonanza Creek, a filha de Hughes agradece que sua já falecida mãe não tenha que lidar com a nova fama do lugar.

— Essa história realmente teria deixado ela chateada — diz Denise Spaccamonti.

Encravada nas ladeiras dos arredores de Santa Fé, a fazenda era conhecida principalmente pela criação de gado até que Hollywood bateu em sua porta na década de 1950.

Os exploradores de locações a escolheram para filmar "Um Certo Capitão Lockhart", um faroeste de 1955 protagonizado por James Stewart. Depois se seguiram outras produções. A atividade cinematográfica acelerou quando Imogene assumiu o comando da propriedade, após a morte de seu esposo Glenn. Ela trabalhou junto a políticos locais para atrair os produtores da Califórnia com incentivos financeiros.

As equipes de "Silverado", um filme de 1985 protagonizado por Kevin Kline e Kevin Costner, construíram um pequeno prédio pintado de branco que foi mantido depois dos términos da filmagem.

Outras construções foram acrescentadas para filmes como "Os Jovens Pistoleiros". Pouco depois, ruas de uma cidade de faroeste também foram adicionadas.

— Me lembro de 'Lucky Luke'. Não foi um grande filme. Na realidade, foi horrível — diz Spaccamonti, falando sobre o filme de 2009, com Jean Dujardin. — Mas é bonito ver como cada filme teve algo a ver com a construção daquilo. Não foi apenas uma pessoa, mas sim um monte de peças que se juntaram em um quebra-cabeças.

Mas esse legado teve uma reviravolta cruel. Um dos prédios construídos foi uma capela, na qual em 21 de outubro de 2021, foi disparado o tiro da arma que Baldwin empunhava em um ensaio, ferindo mortalmente a diretora de fotografia de "Rust", Halyna Hutchins.

A produção de filmes foi suspensa temporariamente no Bonanza Creek, enquanto a polícia vasculhava o local durante as investigações. As atividades cinematográficas foram retomadas sem fazer muito barulho, e com discrição: não se sabe quais produções estão rodando filmes lá.

— Ninguém quer dizer que está filmando no mesmo local onde ela foi assassinada —diz David Manzanares, a cargo das operações de campo em Ghost Ranch, e próximo de Bonanza Creek, onde filmaram "Oppenheimer".

Apesar de não haver indícios de que a fazenda tenha algum tipo de responsabilidade, "a gente diz 'caso se torne público, vão nos ver como insensíveis, tipo 'como puderam filmar ali?'", acrescentou Manzanares, um amigo de longa data e colaborador de Hughes.

Edifícios identificáveis como a capela podem ser "modificados" para esconder sua conotação fatal em outros filmes, sugeriu. Os donos do rancho negaram os pedidos de entrevista da AFP.

Baldwin no banco dos réus

O caso que manchou a reputação do rancho terá um novo capítulo nesta semana. Quase três anos após a morte de Halyna Hutchins, e de várias tentativas fracassadas da equipe jurídica de Baldwin de encerrar o caso, o julgamento do ator começará nesta terça-feira, num tribunal de Santa Fé.

Se for julgado culpado, ele poderá ser condenado a até 18 meses de prisão, pena que está sendo atualmente cumprida pela armeira do filme, Hannah Gutierrez, considerada culpada e sentenciada pelo mesmo tribunal no início deste ano.

Regras básicas de segurança

A morte de Halyna Hutchins ocorreu em uma tarde ensolarada durante um ensaio de "Rust", em uma pequena capela que faz parte do rancho Bonanza Creek, a cerca de 30 quilômetros de Santa Fé. Baldwin ensaiava uma cena de seu personagem, um fora da lei que, encurralado em uma igreja por dois agentes, saca seu Colt.

O ator afirma que não puxou o gatilho e lhe disseram que o revólver estava "frio", termo do cinema que significa sem munição e seguro para uso. Balas reais são proibidas em sets de filmagem, e Baldwin argumenta que não é responsabilidade dele, como ator, verificar se o protocolo foi seguido.

O julgamento de Gutierrez, a jovem armeira de "Rust", revelou vários argumentos que a promotoria utilizará contra Baldwin, que também era um dos produtores do filme.

Na época, os advogados de Gutierrez afirmaram que Baldwin "violou algumas das regras mais básicas de manipulação de armas", como nunca apontar uma arma para uma pessoa, a menos que fosse atirar.

"A conduta de Alec Baldwin e sua falta de segurança ao manusear armas dentro da igreja naquele dia é algo pelo qual ele terá que responder", disse a promotora especial Kari Morrissey, em um raro momento de concordância entre ambas as partes durante aquele julgamento. "Não hoje, nem diante de vocês. Haverá outro júri, outro dia", acrescentou Morrissey.

O dia chegou, com a seleção do júri na terça-feira e a apresentação dos argumentos iniciais prevista para o dia seguinte. O fato de o caso ir a julgamento já é uma espécie de vitória para os promotores, que enfrentaram várias tentativas da equipe jurídica de Baldwin para que fosse arquivado.

A defesa do ator americano, de 66 anos, argumentou que o FBI danificou a arma enquanto realizava testes de laboratório, o que impediria um julgamento justo.

A afirmação é significativa porque o FBI concluiu que a arma não poderia ter sido disparada sem que o gatilho fosse pressionado, uma posição que a defesa diz ter perdido a oportunidade de contestar devido ao que aconteceu com o Colt.

Mas os argumentos não convenceram a juíza Mary Marlowe Sommer, que decidiu prosseguir com o julgamento. A equipe de Baldwin também sugeriu que seu status de celebridade e sua reputação como liberal incentivaram os promotores a persegui-lo de forma incansável.

Os documentos judiciais alegam que o comportamento imprevisível de Baldwin contribuiu para a tragédia e que ele mudou várias vezes sua versão dos fatos.

"O Sr. Baldwin frequentemente gritava e reclamava sem motivo aparente", escreveu Morrissey, observando que sua equipe era alvo deste comportamento.

"Ver o comportamento do Sr. Baldwin no set de 'Rust' é ver um homem que não controla suas próprias emoções e não se preocupa com o impacto de seu comportamento sobre os outros ao seu redor", acrescentou.

O julgamento está previsto para durar cerca de 10 dias.

