''Divertida mente 2'' supera ''Os incríveis 2'' como a maior bilheteria da história da Pixar

Sucesso nas salas de cinema, "Divertida mente 2" se tornou a maior bilheteria da história da Pixar na última semana ao alcançar a marca de US$ 1,26 bilhão arrecadado em todo mundo. Com isso, o longa superou o US$ 1,24 bilhão de faturamento de "Os incríveis 2" (2018).

Até o momento, "Divertida mente 2" ocupa o posto de quarta maior bilheteria para uma animação da história, atrás apenas de "Frozen 2" (2019), com US$ 1,45 bilhão, "Super Mario Bros — O filme" (2023), com US$ 1,36 bilhão, e "Frozen — Uma aventura congelante" (2013), com US$ 1,28 bilhão.

A expectativa é que a bilheteria do novo "Divertida mente" não perca o ritmo, uma vez que ainda irá estrear em mercados importantes, como o Japão.

No Brasil, a animação já foi vista por 16,6 milhões de pessoas, sendo o quarto longa que mais vendeu ingressos na história do país, atrás apenas de "Titanic" (1997), com 17 milhões de espectadores, Homem-Aranha — Sem volta para casa (2021), com 17,8 milhões, e "Vingadores — Ultimato" (2019), com 19,7 milhões.

