Capitão América 4: primeiro trailer apresenta Hulk Vermelho e retorno de Sam Wilson no MCU; confira

''Capitão América 4'', intitulado de ''Admirável Mundo Novo'' ganhou o seu primeiro trailer oficial nesta sexta-feira (12). O vídeo mostra Anthony Mackie como o Capitão América, após Sam Wilson ter assumido o manto nos eventos de ''Falcão e o Soldado Invernal'', em 2021, e a confirmação de um dos personagens mais fortes da Marvel, o Hulk Vermelho.

A Marvel Studios compartilhou o teaser e o pôster deste que será o quarto filme do Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel (MCU - sigla em inglês). Nas imagens divulgadas temos a presença de Giancarlo Esposito e Harrison Ford, como o General Ross substituindo William Hurt, que faleceu em 2022.

Na trama de ''Capitão América: Admirável Mundo Novo'', o personagem de Anthony Mackie, o Falcão em filmes anteriores do MCU, assumiu oficialmente o manto do Capitão América e ao se deparar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford, que nos quadrinhos se transforma no Hulk Vermelho.

A partir desse encontro, Sam se vê no meio de um incidente internacional e o protagonista deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser dominado pelo vermelho.''Capitão América 4'' será o primeiro filme sem a presença de Chris Evans na posição do icônico personagem.

Sobre ''Capitão América: Admirável Mundo Novo''

O filme é estrelado por Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, com Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. O longa-metragem tem direção de Julius Onah e produção de Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth atuam como produtores executivos.

''Capitão América: Admirável Mundo Novo'', da Marvel Studios, estreia nos cinemas em 13 de fevereiro de 2025 e ''Falcão e o Soldado Invernal'', está disponível no Disney+.

