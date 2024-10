A- A+

disco music DJ Salvador leva a festa Tropical Disco ao Iraq Club, nesta sexta (4) Com foco na Disco music, festa terá os DJs Salvador e Renato L no comendo das pick-ups

O #sextou no Iraq Club, um dos bares mais emblemáticos da noite recifense, no bairro da Boa Vista, estará sob o comando de DJ Salvador, com a festa Tropical Disco, nesta sexta (4), a partir das 23h.

Com foco na Disco music, a Tropical Disco terá os DJs Salvador e Renato Lins conduzindo as pick-ups, garantindo um set com hits que vão desde os grandes clássicos dos anos 1960 e 1970 até as novas tendências do gênero, prometendo uma verdadeira pista de dança em um dos bares mais emblemáticos do Recife.





Salvador

DJ Salvador é músico, produtor e ex-integrante da banda Dona Margarida Pereira e os Fulanos. Atua no cenário musical de Pernambuco desde dos anos 1990, tendo participado de eventos como Mercado Pop, Festival de Inverno de Garanhuns e Rec-Beat, e durante 11 anos, foi DJ residente no UK Pub, em Boa Viagem.

Atualmente, Salvador marca presença em diversos bares e pistas do Recife: Llamita, Moendo, Pitaco, Ramon, Iraq Club e Loa.

Na sua playlist, Salvador passeia por gêneros musicais diversos, como samba, R&B, Black Music, indie rock, reggae, pop, brasilidades, Tropicalismo, clássicos e contemporâneos, disco anos 70, nu disco, e outras sonoridades da World Music.

SERVIÇO

Tropical Disco

Com os DJs Salvador e Renato L

Quando: Sexta (4), às 23h

Onde: Iraq - Rua do Sossego, 179, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 10, no Sympla

