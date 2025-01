A- A+

famosos Djavan brinca com "calorão" e diverte a web: "Não tem mais um bom lugar para ler um livro" Artista compartilhou meme na web com letra de "Nem um dia"

O cantor e compositor Djavan compartilhou com os seguidores um meme que brinca com a letra da canção "Nem um dia".

A postagem ressalta aos seguidores que, em meio às altas temperaturas da semana, já não há mais "um dia frio" e, por consequência, nem um bom lugar para ler um livro, como preconiza a canção.

A brincadeira de Djavan divertiu os fãs do artista no Instagram, rede em que ele reúne 2,6 milhões de seguidores.

A previsão é de mais calor para esta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou dois avisos que impactarão o tempo no território nacional.

De acordo com a previsão do órgão, um aviso de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial" alertam para chuvas intensas em parte de todas as regiões.

Governador veta projeto que 'converte' terras da Amazônia em Cerrado e flexibiliza desmatamento no Mato Grosso

Nomeação de André Corrêa do Lago como presidente da COP30 é bem recebida por entidades ambientais

Ainda segundo o Inmet, um alerta de média intensidade cobre Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Nessas regiões, é possível que haja chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Enquanto isso, o alerta de "Perigo Potencial" está espalhado por regiões de todo o mapa. Ele avisa para chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos entre 40 e 60 km/h.

A meteorologista Andrea Ramos explicou ao Globo que deve haver uma "mudança de tempo" nos próximos dias.

"Hoje e amanhã ainda vão existir chuvas mais do centro para o norte, mas com volumes não tão expressivos como da semana passada" disse Andrea, que também ressaltou que uma massa de ar quente atuará por mais tempo no Sudeste.

Ela ainda salienta que isso ocorre devido uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O fenômeno é um sistema meteorológico que influencia o clima e o tempo em regiões tropicais que consiste em uma banda de nuvens que se forma na faixa equatorial, onde os ventos alísios dos Hemisférios Norte e Sul se encontram.

"A ZCIT está proporcionando as chuvas nessa faixa da região Nordeste e também na região Norte. Ela joga umidade através dos ventos e transporta. Com isso, é interessante que além de aumentar em função da termodinâmica, a umidade favorece essas estabilidades" disse a especialista.

Veja também