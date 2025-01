Veja as rivais de Fernanda Torres por uma indicação ao Oscar e o que cada uma ganhou até aqui

A- A+

Há 26 anos, Fernanda Montenegro se tornou a primeira latino-americana a receber uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Agora, o Brasil volta sua torcida para a filha, Fernanda Torres. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia nesta quinta-feira os indicados para a 97ª edição de sua premiação e o nome da brasileira está muito bem cotado.

Fernandinha é estrela de " Ainda estou aqui", filme de Walter Salles escolhido como representante brasileiro na corrida por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Ela vem sendo apontada como aposta na categoria de melhor atriz desde o início da temporada de premiações, mas o nome ganhou força após a vitória no Globo de Ouro.

Aproveitando a chegada do anúncio, resolvemos preparar para vocês um resumo das principais concorrentes na disputa de melhor atriz no Oscar, com o que cada uma ganhou até aqui.

Fernanda Torres ('Ainda estou aqui')

Ganhou: Globo de Ouro de melhor atriz drama e Prêmio especial do Critics Choice em celebração ao cinema latino.

Indicada: Satellite Awards e Associação dos Críticos de Cinema de Los Angeles.

Apesar de ter ficado de fora do BAFTA, do SAG Awards e do Critics Choice, importantes termômetros para o Oscar, a brasileira ganhou o Globo de Ouro no momento certo, às vésperas do início da votação dos indicados pelos membros da Academia. A exposição fez o nome de Fernanda esquentar. Ajudou o fato dela ter permanecido nos Estados Unidos participando de eventos, como Palm Springs, e de entrevistas, como a dada ao apresentador Jimmy Kimmel. Revistas como Variety e Hollywood Reporter apostam na indicação da brasileira.

Demi Moore ('A substância')

Ganhou: Globo de Ouro de melhor atriz comédia/musical.

Indicada: SAG Awards, BAFTA e Critics Choice.

A Academia adora uma jornada de superação. Diante disso, o emocionante discurso de Demi Moore no Globo de Ouro, lembrando que nunca havia sido premiada antes e que era tratada na indústria apenas como uma atriz de blockbusters, caiu como uma luva e jogou a atriz para o posto de favorita ao Oscar segundo muitas publicações especializadas.

Mikey Madison ('Anora')

Ganhou: National Board of Review e Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

Indicada: BAFTA, SAG Awards, Critics Choice, Globo de Ouro e Film Independent Spirit Awards.

O filme de Sean Baker é uma das sensações do ano. Conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes e vem sendo apontado como forte concorrente ao Oscar. A jovem Mikey Madison, de 25 anos, é tratada como figurinha certa dentre as indicadas.

Angelina Jolie ('Maria Callas')

Ganhou: Palm Springs.

Indicada: Globo de Ouro e Critics Choice.

Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Garota, interrompida", Angelina Jolie vai em busca da segunda estatueta pelo trabalho em "Maria Callas", agora na categoria principal. O nome da atriz, no entanto, deu uma esfriada após a derrota no Globo de Ouro e a não indicação ao SAG Awards e ao BAFTA.

Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez')

Ganhou: Melhor atriz do Festival de Cannes (prêmio compartilhado com Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz).

Indicada: Globo de Ouro, BAFTA, SAG Awards e Critics Choice.

Karla Sofía Gascón entrega uma atuação memorável em outro longa da temporada, apontado como principal ameaça a "Ainda estou aqui" na categoria de filme internacional. Se indicada, Karla Sofía Gascón fará história como a primeira atriz trans indicada a melhor atriz.

Nicole Kidman ('Babygirl')

Ganhou: Melhor atriz no Festival de Veneza e National Board of Review.

Indicada: Globo de Ouro

Vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, Nicole Kidman superou Fernanda Torres no evento italiano. A atriz já conta com cinco indicações ao Oscar e venceu uma estatueta pelo trabalho em "As horas".

Cynthia Erivo ('Wicked')

Ganhou: Prêmio especial do Critics Choice em celebração ao cinema negro

Indicada: BAFTA, Globo de Ouro, Critics Choice e SAG Awards.

O trabalho de Cynthia Erivo como Elphaba em "Wicked" vem arrancando elogios na imprensa, com alguns comentários inclusive apontando para fortes chances no Oscar. Se premiada, a atriz entrará para o rol de artistas vencedores do EGOT (união entre Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

Marianne Jean-Baptiste ('Hard truths')

Ganhou: Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, National Society of Film Critics Awards e Círculo de Críticos de Cinema de Nova York.

Indicada: BAFTA e Critics Choice.

Quando a temporada de premiações começou, Marianne Jean-Baptiste parecia um dos nomes a ser batido ao ser premiada por três das mais importantes associações de críticos dos Estados Unidos. Mas o tempo foi passado e a ausência no Globo de Ouro e no SAG Awards pode pesar para a atriz.

Kate Winslet ('Lee')

Indicada: Globo de Ouro.

Kate Winslet teve apenas uma indicação importante na temporada, mas o nome da atriz nunca pode ser descartado. Ela tem sete indicações e uma estatueta do Oscar.

Tilda Swinton ('O quarto ao lado')

Ganhou: CPF brasileiro ao reagir de forma empolgada à conquista de Fernanda Torres.

Indicada: Globo de Ouro, Goya Awards e Satellite Awards.

Estrela de "O quarto ao lado", de Pedro Almodóvar, Tilda Swinton também está na corrida pelo Oscar de melhor atriz.

Saoirse Ronan ('The Outrun')

Ganhou: Telluride Film Festival

Indicada: BAFTA e Satellite Awards.

Com 30 anos e quatro indicações ao Oscar, Saoirse Ronan tem colecionado elogios e pode receber a quinta pelo trabalho em "The Outrun".

Veja também