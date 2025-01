A- A+

Redes Sociais Brasileiros inundam redes de Jimmy Fallon para pedir entrevista com Fernanda Torres Atriz foi muito aplaudida pela plateia do outro talk show, de Jimmy Kimmel, ao falar sobre Globo de Ouro e Fernanda Montenegro

Depois da entrevista de Fernanda Torres no Live with Jimmy Kimmel, um dos mais importantes talk shows da TV americana, os brasileiros "invadiram" as redes de outro apresentador, Jimmy Fallon, para pedir que a atriz seja convidada para o The Tonight Show, da NBC.

Os internautas consideraram que seria épico um encontro da intérprete de " Ainda Estou Aqui" com o americano, de verve mais humorística que o compatriota e conhecido pelas interações bem-humoradas com artistas.

"Entrevista a Fernanda Torres, por favor", escreveram vários internautas. "O carisma dela te encantaria, e ela daria uma ótima entrevista. Ela é convidada para todos os públicos", argumentou um deles. "Seria incrível, vocês dois têm a mesma energia caótica", destacou outro.

No talk show de Kimmel, Fernanda foi perguntada sobre a repercussão do Globo de Ouro de Melhor Atriz. Ela mal teve tempo de responder diante da empolgação da plateia.

"Estou com medo de voltar, de verdade", disse a atriz. "Porque eu preciso descansar, sabe. Você é a minha última tarefa. Sim, você é uma tarefa, e se eu conseguir aqui, consigo em qualquer lugar", brincou Fernanda, usando um trecho da canção "New York, New York", eternizada por Frank Sinatra.

Na entrevista, ela explica que precisou deixar Los Angeles após seus marido, o cineasta Andrucha Waddington receber um aviso de que o hotel seria evacuado por conta dos incêndios florestais na cidade americana. Desde então, Fernanda tem viajado pelos Estados Unidos levando consigo o Globo de Ouro.

"Eu não tive tempo de entregar o prêmio, que é muito pesado, para o produtor que estava voltando ao Brasil", disse a atriz. "Agora eu o carrego comigo, e você pode matar uma pessoa. É pesado. Então me disseram para não colocá-lo na mala porque poderiam pensar que é uma bomba, leve-o na bolsa", explicou a atriz.

Fernanda contou que foi parada pela segurança no aeroporto, quando foi de Los Angeles para Nova York, onde "Ainda Estou Aqui" seria apresentado.

"Ele me perguntou: 'o que você tem aqui?'. Eu disse: 'é um Globo de Ouro'. 'Eu posso ver que é um Globo de Ouro, o que você ganhou?'. Eu disse a ele que ganhei melhor atriz em Drama. Então ele me disse: 'parabéns'", contou Fernanda, que foi aplaudida ao menos três vezes durante a resposta.

"Ainda Estou Aqui" estreia nos EUA

A entrevista a Jimmy Kimmel estava inicialmente marcada para 6 de janeiro, mas foi adiada por causa dos incêndios em Los Angeles.

A atriz teve que ir a Nova York e voltar à Califórnia. No encontro, Fernanda falou ainda sobre o filme, a mãe, citou o irmão, o cineasta Claudio Torres, narrou sua saída de Los Angeles em meio aos incêndios e fez piada com Kimmel.

A participação de Fernanda Torres no Live with Jimmy Kimmel se dá em meio à campanha por indicações ao Oscar para ela e para o filme de Walter Salles.

O longa será lançado hoje nos Estados Unidos e teve excelente crítica do New York Times, onde a atuação da brasileira como Eunice Paiva foi chamada de "atordoante".

