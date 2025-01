A- A+

Música Dominando as paradas com novo disco, Bad Bunny presenteia fãs com foto só de toalha Stories no Instagram promovia a música "Nuevayol", do álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

Bad Bunny tem muito a agradecer aos fãs que tem feito do álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", lançado no dia 5 de janeiro, o maior sucesso musical de 2025 até agora, frequentemente no topo das paradas do Spotify e da Billboard.

Talvez por isso o cantor de Porto Rico tenha postado nesta segunda-feira uma foto só com uma toalha cobrindo parte estratégica do corpo.

A foto apareceu num Stories em que ele promovia a música "Nuevayol". Além de figurinhas com referências a Nova York, havia fotos dele na cidade, inclusive no Met Gala de 2023 com Cardi B e Doja Cat.

Bad Bunny fez pose sensual para foto nos Stories | Foto: Reprodução/Instagram

O novo disco de Bad Bunny

Com "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", o artista pop faz o mais pesado manifesto político de sua carreira e a maior declaração de amor a seu país.

Nas letras das canções, Bad Bunny pincela críticas aos problemas de infraestrutura do país ("BOKeTE" é sobre os buracos das ruas), à gentrificação e à relação com os Estados Unidos (em "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" é bem direta sobre o domínio americano ao dizer "não quero que façam com você o que aconteceu com o Havaí").

Isso tudo bem embrulhado numa mistura de reggaeton e pop com gêneros tradicionais locais como a bomba e a plena.

