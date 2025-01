"Paratodos", álbum icônico de Chico Buarque, ganha edição em vinil pela Rocinante Três Selos

A- A+

Um dos mais importantes álbuns da discografia de Chico Buarque, “Paratodos” volta ao formato vinil, em uma edição especial, que sai pela Rocinante Três Selos. O álbum, lançado originalmente em 1993, está à venda exclusivamente no site www.rocinantresselos.com.

Com participações de Tom Jobim e Gal Costa, o disco explora temas diversos como relações humanas, memória e identidade cultural.

Faixas

Entre os destaques do álbum, estão a faixa-título, “Paratodos”, que homenageia Tom Jobim e vários artistas brasileiros; “Biscate”, que conta com a voz de Gal Costa e aborda relações amorosas, infidelidade e ciúmes com ironia e profundidade.

Em “Piano na Mangueira”, o “Antônio Brasileiro” Tom Jobim faz sua última parceria com Chico, celebrando o samba e a Estação Primeira de Mangueira. O álbum também traz canções com Francis Hime (“Pivete”) e Luiz Cláudio Ramos (“Outra Noite”), além de composições da produtiva parceria com Edu Lobo, como “Choro Bandido” e “Sobre Todas as Coisas”.

Capa

Uma curiosidade de “Paratodos”: as fotos de perfil e de frente do encarte são do fichamento de Chico Buarque na polícia, em 1961, quando, ainda menor de idade, foi detido por praticar roubar um carro para passear por São Paulo até que acabasse a gasolina.

O caso foi notícia no jornal Última Hora, à época, que publicou uma foto do jovem Chico com um amigo e a seguinte manchete: “Pivetes Furtaram um Carro: Presos”. Segundo Zuza Homem de Mello, foi a primeira vez que Chico apareceu na imprensa.

“Álbum excelso e de impacto na música brasileira do fim do século 20, ‘Paratodos’ apresentava o Chico que o Brasil amava desde sempre em ‘Futuros Amantes’, ‘Romance’, ‘Tempo e Artista’ e ‘De Volta ao Samba’ — imbuído da sedutora descontração dos seus versos, além de leveza, ironia e inteligência comuns em sua trajetória lírica. No tema de encerramento, ‘A Foto da Capa’, Chico descreve com perfeição a situação exata que gerou a sua foto que ilustra a capa de ‘Paratodos’, um projeto gráfico assinado pelo próprio artista", define Bento Araújo, jornalista que assina o texto do obi que acompanha o vinil.

“Paratodos” chega em edição especial com vinil amarelo 180g, encarte com letras das músicas e um texto exclusivo do jornalista e escritor Bento Araújo. O projeto gráfico, que destaca a capa icônica assinada pelo próprio Chico, é acompanhado de um obi e todas as 12 faixas originais.



