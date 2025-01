A- A+

Música Lady Gaga anuncia lançamento do seu novo álbum "Mayhem", no dia 7 de março Após "Disease" e "Die With a Smile", Gaga lança em 2 de fevereiro o terceiro single do álbum, juntamente com seu vídeo, transmitido durante um intervalo comercial da entrega do Grammy Awards 2025

Vencedora de 13 prêmios Grammy, Lady Gaga anunciou, nesta segunda (27), seu sétimo álbum de estúdio, “Mayhem”, com lançamento programado para o dia 7 de março, via Interscope Records.



O anúncio foi feito após uma semana de teasers em seu site, que foi relançado nesta segunda (27) juntamente com uma nova loja que apresenta o primeiro de vários lançamentos de produtos para comemorar o aguardadíssimo projeto.



Sobre o álbum

Misturando a energia eclética que conquistou os fãs desde o começo com uma visão artística ousada e destemida, “MAYHEM” marca um retorno triunfante às raízes pop de Gaga. O álbum explora temas de caos e transformação, celebrando o poder da música de unir, provocar e curar. “Mayhem” está disponível para pré-venda.

“O álbum começou quando eu enfrentei meu medo de voltar à música pop que meus primeiros fãs adoravam”, disse Gaga. Longe de ser um retrocesso nostálgico, 'MAYHEM' reinventa o som de sua carreira com uma abordagem caleidoscópica que se baseia na extensa biblioteca de referências musicais da cantora e que ao mesmo tempo adota uma perspectiva artística nova e destemida. Gaga descreve o processo criativo como “remontar um espelho quebrado: mesmo que você não consiga juntar as peças perfeitamente, você pode criar algo bonito e completo de uma nova maneira”.

O projeto de 14 faixas — que inclui as músicas “Disease” e “Die With a Smile”, lançadas anteriormente — teve produção executiva de Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Os produtores do álbum incluem Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

“Disease” foi aclamada pelo jornal “The Independent” como “melhor música dela em muito tempo”; “The Guardian” elogiou os “sintetizadores distorcidos e efervescentes” e a “batida forte e levemente industrial”. A “Rolling Stone” destacou a “linha de sintetizadores cavernosos” e o “refrão clássico de Gaga”. Dirigido por Tanu Muino, o vídeo de “Disease” foi elogiado pela “Vogue” como “um dos melhores clipes do ano”, enquanto a “W” celebrou sua “experiência cinematográfica, quase teatral”.

“Die With a Smile”, a colaboração de Gaga com Bruno Mars que está no topo das paradas, virou sensação global. Atualmente na terceira semana em primeiro lugar na Billboard Hot 100, a balada também chegou ao topo da Billboard Global 200 e ao #3 da parada Global do Spotify, estabelecendo um recorde como a música mais rápida a atingir 1 bilhão de transmissões no Spotify.



São Paulo é a segunda cidade do mundo que mais escuta Lady Gaga pela plataforma, somando 1,4 milhão de ouvintes mensais. Com mais de 2,7 bilhões de transmissões até o momento, “Die With a Smile” foi indicada para dois prêmios Grammy 2025, incluindo Canção do Ano e Melhor Performance de Duo/Grupo Pop.

A “Billboard” a chamou de “uma combinação feita no paraíso do Grammy”, enquanto “The New York Times” a descreveu como “uma música lenta romântica e levemente apocalíptica para dançar”.

Gaga lança o terceiro single e o videoclipe de “Mayhem” para os fãs no dia 2 de fevereiro, durante um intervalo comercial da cerimônia de entrega do Grammy Awards 2025. A lista de faixas completa do álbum será revelada em uma data posterior.

Antes do Grammy, Gaga vai se juntar a artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks e Joni Mitchell para se apresentar no FireAid, em 30 de janeiro, show beneficente para as pessoas e comunidades devastadas pelos recentes incêndios florestais de Los Angeles.



Em 17 de março, ela será homenageada com o 2025 iHeartRadio Innovator Award no 12º iHeartRadio Music Awards, seguido de uma apresentação como atração principal no festival Coachella em 11 e 18 de abril.

