Morte de Kobe Bryant e Gigi completa 5 anos, e Saquille O'Neal abre álbum de fotos; veja imagens

Shaquille O'Neal mostrou aos 35 milhões de seguidores algumas de suas fotos ao lado de outro astro da NBA Kobe Bryant, cuja morte completou cinco anos neste domingo.

A estrela dos Los Angeles Lakers e a filha Gigi foram duas das vítimas da queda de um helicóptero em Calabasas, nos arredores de Los Angeles, em 26 de janeiro de 2020.

Pelo Instagram, O'Neal fez uma homenagem para o amigo e ex-companheiro de Lakers. "Sinto sua falta, irmãozinho, e também sinto sua falta, Gigi", escreveu ele, na postagem. "Nunca serão esquecidos".

Em agosto passado, o armário que Kobe Bryant usou no vestiário do antigo Staples Center na maior parte de sua carreira lendária na NBA foi vendido por US$ 2,9 milhões em Nova York, em um leilão de memorabilia esportiva organizado pela Sotheby's.

Kobe jogou no Lakers durante toda a sua carreira na NBA, de 1996 a 2016. Gigi, por sua vez, também despontava nas categorias de base do esporte e já era tida como sucessora do talento do pai.

A investigação do acidente apontou que o piloto do helicóptero ficou desorientado no ar, em meio a condições desfavoráveis do tempo para um voo naquele dia.

