náutico Náutico negocia retorno do atacante Thiago Prata da casa do Timbu estava no Flamengo e foi liberado pela diretoria para acertar com outra equipe

Após contratar o volante Auremir, o Náutico pode trazer de volta mais um antigo prata da casa: o atacante Thiago. O jogador está no Flamengo, mas foi liberado pelo clube carioca para acertar com outra equipe e pode reforçar o Timbu na sequência da temporada.

Formado na base do Náutico, Thiago foi o autor do gol da vitória da equipe por 1x0 diante do Newell's Old Boys, da Argentina, em 2018, na partida que marcou a reabertura dos Aflitos. O atleta, considerado uma das maiores promessas alvirrubras dos últimos anos, foi destaque na campanha do time na Série C 2019, que culminou no título da competição. Na primeira passagem, marcou oito gols em 39 jogos.

Em 2020, Thiago foi vendido ao Flamengo por R$ 7 milhões. A maior venda da história do Náutico. A passagem pelo clube carioca, porém, foi apagada.

No Flamengo, Thiago não conseguiu se firmar. Chegou a ser emprestado para outros clubes como CSA, Sampaio Corrêa, Treze, Houston Dynamo/EUA e para o próprio Náutico, em 2020. Na segunda passagem pelo Timbu, o atleta só marcou um gol em 16 jogos.

No ano passado, porém, Thiago foi um dos destaques do Treze, sendo artilheiro da Série D, com 10 gols.

