Náutico Técnico do Náutico exalta elenco na busca por evolução: "unidade coletiva" Marquinhos Santos pede pés no chão, reconhece coisas a corrigir, mas vê grupo no caminho certo

Depois de um início de ano irregular, cercado de críticas por parte da torcida, o Náutico parece estar se encontrando neste início de temporada. Nos dois principais compromissos até o momento, venceu Ceará e Santa Cruz, por Copa do Nordeste e Estadual, respectivamente.

Entretanto, apesar do bom momento no recorte, o técnico Marquinhos Santos pediu pés no chão, ressaltou que há coisas a melhorar, mas elogiou a entrega do elenco no intuito de fazer as coisas darem certo.

"Os atletas têm entendido e têm respeitado, têm criado uma unidade coletiva e isso tem sido muito gratificante. Um respeitando o outro, todos entrando, colaborando e ajudando. Isso é a diferença de um grupo que quer ser vencedor", pontuou.

"Não conquistamos nada ainda, tem que ter muito trabalho, muitas coisas a serem corrigidas para aquilo que nós pretendemos. Mas acho que a humildade e a unidade têm feito a diferença", seguiu.

Diante do Ceará e no Clássico das Emoções, mais que os resultados positivos, o que chamou a atenção foi o volume ofensivo da equipe. Coisa que segundo o treinador se deve ao entrosamento que o grupo está adquirindo ao passar dos jogos.

"A tendência é cada vez mais evoluir. Os jogadores têm se entregado, colocado em prática aquilo do treinamento nos jogos. Temos um padrão de entrada no último terço ofensivo, de finalização a gols, de cruzamento. O time está começando a encaixar, entender a ideia e desenvolver", salientou Marquinhos.

"É tempo. Futebol não se ganha, não se vence, não se conquista título sem tempo, sem trabalho e sem humildade", finalizou o técnico.

