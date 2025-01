A- A+

CLÁSSICO DAS EMOÇÕES Paulo Sérgio provoca torcida do Santa Cruz após vitória do Náutico: "O pai deles está aqui" Atacante balançou as redes e garantiu o triunfo do Timbu por 2x1 nos Aflitos

Clima de provocação nos Aflitos. No Clássico das Emoções deste sábado (25), válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico levou a melhor e venceu o Santa Cruz por 2x1. Autor do gol que garantiu a vitória do Timbu, o atacante Paulo Sérgio não perdeu a oportunidade de provocar a torcida tricolor logo após o apito final.

“Fui abençoado em um grande clássico, novamente fazendo o gol da vitória, realmente é algo muito especial. Quero dedicar a todos os torcedores e à minha filha, que é pé quente. Fizemos uma grande partida em um jogo bastante disputado. Um clássico mais uma vez com a vitória, e o ‘pai’ deles está aqui. Desculpa”, disse o atacante em entrevista à TV Globo.

Essa não foi a primeira vez que Paulo Sérgio decidiu um Clássico das Emoções a favor do Náutico. No confronto do ano passado, disputado no Arruda, o atacante também foi o herói alvirrubro ao marcar o gol da vitória por 2x1, em partida válida pelo Campeonato Pernambucano.

O camisa nove do Timbu viveu uma semana inspirada. Na última quarta-feira (22), ele já havia balançado as redes contra o Ceará, na estreia da Copa do Nordeste, garantindo a vitória por 1x0 e conquistando os três primeiros pontos do Náutico no Nordestão.

Com o triunfo diante da Cobra Coral, o Náutico chegou aos sete pontos e ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Pernambucano.

O próximo desafio do Timbu será na quinta-feira (30), às 20h, no estádio dos Aflitos, contra o Maguary, atual líder do Estadual.

