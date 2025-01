A- A+

Campeonato Pernambucano Com Paulo Sérgio decisivo e gol polêmico, Náutico vence no Clássico das Emoções O primeiro clássico do ano aconteceu nos Aflitos; Timbu venceu por 2 a 1

Em um jogo agitado, o Clássico das Emoções viu o Náutico superar o Santa Cruz por 2 a 1, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

O alvirrubro, que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, viu o advserário empatar o jogo com Lucas Silva.

Mas a festa nos Aflitos tem um responsável: Paulo Sérgio. O camisa nove foi decisivo ao marcar o segundo gol aos 31 minutos.

O atacante recebeu na área, após Bruno Mezenga ajeitar com o braço e tocar para Paulo Sérgio, que mandou a bola na trave e, em seguida, aproveitou o rebote.

O Náutico volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (30), contra o líder Maguary, às 20h, nos Aflitos. Já o Santa Cruz encara o Retrô no Arruda, na terça-feira (28), às 20h.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com postura ofensiva por parte das duas equipes. Por parte do Tricolor, as boas chances ficaram com Matheus Melo e Thiaguinho.

O Náutico, por sua vez, contou com as boas arrancadas de Samuel Otusanya e assustou com Patrick Allan. Aos oito minutos, o meia cobrou escanteio fechado e quase abriu o placar com um gol olímpico.

No minuto seguinte, Paulo Sérgio aproveitou a sobra na área, mas parou no goleiro Rokenedy.

Aos 26 minutos, Samuel ficou de cara com o goleiro, mas parou na defesa alvirrubra, que deixou o rebote para Paulo Sérgio. O camisa 9 aproveitou a chance e ajeitou para Patrick Allan, que finalizou no canto.

Mas a alegria alvirrubra durou pouco. Aos 28 minutos, Matheus Melo encontra Lucas Silva na área, que finaliza, mas a bola bate no goleiro. No rebote, Thiaguinho empurra para o gol deixando tudo igual.

Segundo tempo

A segunda etapa viu um Santa Cruz começar o jogo buscando contra-ataque e trazendo velocidade ao jogo. Aos 17 minutos, Marcos Ytalo cruzou pela esquerda e viu Bruno Mezenga desviar de cabeça, forçando Rokenedy fazer uma boa defesa.

A partir daí, o clássico ficou equilibrado. O Náutico, por sua vez, insistiu. Aos 31 minutos, Bruno Mezenga se inseriu na área pela direita, recebndo a bola aérea e ajustando com o braço.

Mezenga cruza no meio da área para Paulo Sérgio, que manda na trave. No rebote, o camisa 9 finaliza e balança a rede para ampliar sobre o Santa Cruz.

Ficha técnica

Náutico 2

Wellerson; Marcos Ytalo; Léo Coliro; Rayan; Luiz Paulo; Sousa; Auremir; Marco Antônio; Patrick Allan; Samuel Otusanya; Paulo Sérgio

Santa Cruz 1

Rokenedy; Toty; Matheus Vinicius; William Alves; Rodrigues; Israel; Lucas Siqueira; Balotelli; Thiaguinho; Matheus Melo; João Pedro.



Público: 13.128

Renda: R$ 447.656

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia. Assistentes: Jose Romão da Silva Neto e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

