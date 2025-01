A- A+

SANTA CRUZ Após derrota para o Náutico, Itamar não comenta sobre jogo na coletiva: "Não posso botar para fora" Cobra Coral foi derrotada para o Timbu por 2x1, nos Aflitos; lance que resultou no gol da vitória do Náutico foi questionado pela comissão técnica e pelo elenco tricolor

Após a derrota para o Náutico por 2x1 no Clássico das Emoções, neste sábado (25), no estádio dos Aflitos, o técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle, se recusou a comentar sobre a partida durante a entrevista coletiva.

“Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu vim aqui em respeito a todos vocês, profissionais de imprensa, que merecem todo o meu carinho, são pessoas de alto nível, e em respeito à torcida do Santa Cruz. Mas o que está na minha mente eu não posso botar da boca para fora. Não é covardia, eu acho que é inteligência. Então, vim dar meu boa noite e desejar um bom final de semana, e vou me retirar. Tá bom? Um abraço", disse o treinador.

Segundo Schülle, ficar "em silêncio" seria um ato de inteligência. Questionado se a postura adotada seria um protesto em razão do lance polêmico que resultou no gol da vitória do Náutico, o treinador disse: “é só isso que tenho a falar”, antes de deixar o local.

Lance polêmico

O segundo gol do Náutico foi motivo de grande indignação no lado tricolor. Na jogada, que aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, Bruno Mezenga ganhou a disputa de bola e tocou para Paulo Sérgio, que finalizou na trave antes de aproveitar o rebote para marcar o gol decisivo.

A reclamação surgiu em um possível toque de mão de Mezenga no início da jogada. Tanto os jogadores quanto a comissão técnica do Santa Cruz reclamaram, alegando que o lance deveria ter sido anulado por falta.

No entanto, a arbitragem não viu irregularidade e o gol foi validado. Veja o lance:

O resto é conversa!!! pic.twitter.com/XoBdONeN1I — Gerailton Souza (@gerakitchens) January 25, 2025

