A- A+

CLÁSSICO DAS EMOÇÕES Náutico encontra artefato não identificado no estacionamento dos Aflitos Objeto foi localizado horas antes da partida contra o Santa Cruz; Bope foi acionado para retirar artefato do local

Um artefato ainda não identificado foi encontrado no estacionamento do estádio dos Aflitos na tarde deste sábado (25), poucas horas antes do início do Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz, válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, o objeto foi localizado durante uma varredura de rotina realizada pela manhã. Imediatamente, a área foi isolada, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para recolher o artefato e conduzir as investigações com o objetivo de identificar os responsáveis pelo ocorrido.

Ao todo, 150 seguranças privados e 114 policiais do Batalhão de Choque foram mobilizados para assegurar a integridade de todos os torcedores presentes.

Confira a nota do Náutico na íntegra:

"Na manhã deste sábado (25), durante a varredura de rotina realizada antes do início das operações em cada partida, a Diretoria de Operações do Náutico encontrou um artefato não identificado no estacionamento do estádio dos Aflitos.

O local foi imediatamente isolado, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para realizar o recolhimento do objeto, e dar andamento nas investigações para identificar o responsável.

Todo o perímetro foi vistoriado novamente para garantir a segurança dos torcedores que frequentam a sede do clube.

Importante frisar que para a partida o clube contará com 150 seguranças privados, além de 110 policiais do Batalhão de Choque dentro do estádio para garantir a segurança de todos os torcedores."

Veja também